«سوق السفر العربي» يستعرض ملامح مستقبل السياحة عالمياً

يسلط معرض سوق السفر العربي 2026 الذي سينعقد تحت شعار «مستقبل السفر في 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا»، الضوء على أهم التوجهات التي ستشكل ملامح مستقبل قطاع السفر والسياحة العالمي، ودور الابتكار والتقنيات المستقبلية في تطوير تجربة المسافرين بكل مراحلها.

وسيشهد قطاع السفر والسياحة واحداً من أكبر التحولات التاريخية في السنوات المقبلة، وتشير بيانات «المنتدى الاقتصادي العالمي» إلى أن قطاع السفر والسياحة سيشهد 30 مليار زيارة سياحية، وسيساهم بمبلغ 16 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2034. وفي الوقت نفسه، ستسهم التحولات التكنولوجية القائمة على الذكاء الاصطناعي والتجارب الرقمية الغامرة والتقنيات المتقدمة في الطيران والتنقل الذكي بإعادة تشكيل كيفية وأسباب سفر الناس.

وسيقدم معرض سوق السفر العربي، الحدث الدولي الرائد في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط والذي سينعقد من 4 إلى 7 مايو 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، منصة حيوية لمجتمع السفر العالمي لاستكشاف فرص جديدة، وتسريع تبني التكنولوجيا، وبناء قطاع أكثر مرونة واستدامة وجاهزية للمستقبل.

وقالت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «ستكون السنوات العشر المقبلة وما بعدها حاسمة لقطاع السفر والسياحة، ونحن نشهد العديد من العوامل المؤثرة مثل تغير المناخ والتطورات الرقمية وتوقعات المستهلكين المتغيرة، ما يسهم بوجود تحديات متنوعة وفرص واعدة في آن واحد.

ووفقاً لتقرير اتجاهات السفر الصادر عن معرض سوق السفر العربي 2025، من المتوقع أن تتجاوز قيمة الإنفاق على السفر في الشرق الأوسط 350 مليار دولار بحلول 2030.