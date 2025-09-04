راشد بن حميد يبحث مع وفد فنادق دوسيت ثاني فرص الاستثمار بعجمان

بحث الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عقارات عجمان «عقار»، مع وفد من سلسلة فنادق دوسيت ثاني العالمية، سبل التعاون المشترك ومناقشة فرص الاستثمار في الإمارة. ورحب الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالوفد برئاسة سيراديج دونافانيك نائب الرئيس للتطوير بالفنادق، بحضور خالد أحمد الحوسني، المدير التنفيذي لمؤسسة عقارات عجمان «عقار».

وقال إن إمارة عجمان تعمل باستمرار على استقطاب الاستثمارات النوعية التي تدعم مسيرة التنمية وتحقق رؤية الإمارة وجهة سياحية متميزة على كل المستويات. وأكد أن الإمارة توفر بيئة استثمارية متكاملة وبنية تحتية حديثة، إلى جانب التشريعات المرنة التي تسهم في تسهيل الأعمال وجذب المستثمرين.