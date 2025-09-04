«إتش إس بي سي»: رواج للتخطيط للتقاعد على مراحل متعددة في الإمارات

كشفت نتائج استطلاع الذي أجراه بنك «إتش إس بي سي» بعنوان «جودة الحياة: لمحة سريعة عن واقع المستثمرين من أصحاب الثروات» أن الأفراد المشاركين من الإمارات الذين يخططون للحصول على فترات تقاعد قصيرة متعددة لديهم معدل ثقة مالية في القدرة على توفير الدعم المالي لأنفسهم يتجاوز المتوسط العالمي عند مستوى 81% مقابل 74% لأولئك الذين يخططون لأخذ فترات تقاعد متعددة. ويخطط 73% من المشاركين في استطلاع دولة الإمارات لأخذ فترتي استراحة أو أكثر لإعادة تنظيم أمورهم الحياتية والتفكير في مستقبلهم والسعي نحو أهداف جديدة.

ومن ضمن الدوافع الرئيسية من وراء هذا التوجه الجديد في الإمارات هي قضاء وقت مع العائلة (31%)، أو بدء عمل تجاري أو مشروع ريادي (27%)، أو عيش نمط حياة عالمي (27%). وقال دينيش شارما، رئيس قسم إدارة الثروات العالمية وخدمات بريميير المصرفية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "من المثير للاهتمام أن نرى كيف تتطور المواقف تجاه التقاعد بالإمارات حيث إن الثقة المتزايدة التي يُظهرها الأفراد في التفكير والتخطيط للتقاعد على مراحل متعددة ورغبتهم في أخذ فترات استراحة متعددة ومتعمدة خلال مسيرتهم المهنية تُظهر رؤية أكثر ديناميكية لما يمكن أن يكون عليه التقاعد.