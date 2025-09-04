مذكرة تفاهم بين «الاتحاد لائتمان الصادرات» و«العربي للاستثمار والتجارة»

أبرم «الاتحاد لائتمان الصادرات» مذكرة تفاهم مع «المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية».

وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «يعكس إبرام هذه الاتفاقية حرصنا المشترك على توطيد أواصر التعاون الثنائي، وتجسيداً لالتزامنا بالإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة. وتكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية بالنسبة لنا في «الاتحاد لائتمان الصادرات».

وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف: «تتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع رؤية المصرف الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، وتنويع التجارة، وتطوير القطاعات الحيوية مثل قطاع العقارات».