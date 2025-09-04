تعاون بين البنك العربي المتحد وسوق أبوظبي لتوفير خدمات الاكتتابات

وقّع البنك العربي المتحد اتفاقية تعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية بهدف تسهيل إمكانية وصول عملاء البنك إلى أسواق رأس المال في أبوظبي. ستمكن هذه الشراكة عملاء البنك من الاكتتاب بسلاسة في الاكتتابات العامة الأولية، مباشرة من خلال قنوات البنك أو عبر بوابة المستثمرين الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية (eIPO)، ما يضمن تجربة سلسة وآمنة ترتكز على العميل.

تم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيس لسوق أبوظبي بحضور عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي وشريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، إلى جانب عدد من كبار التنفيذيين. ومن خلال الشراكة سيستفيد عملاء البنك من عملية معالجة متكاملة لطلبات الاكتتاب.