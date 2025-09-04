«تراخيص» تنفذ 25 ألف تفتيش ميداني خلال النصف الأول

نفذت دائرة التخطيط والتطوير – «تراخيص» بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة نحو 25 ألف عملية تفتيش ميدانية للمباني والإنشاءات خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الرقابة التنظيمية، وتسريع الإجراءات، ودعم مسيرة النمو العمراني المستدام داخل مناطق الاختصاص من خلال إدارة اللوائح وتصاريح البناء بدائرة «تراخيص».

وقال المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص: «نواصل في تراخيص جهودنا لترسيخ التحول الرقمي كركيزة أساسية في عملياتنا، وقد أسهم تطبيق «تفتيش» في إجراء أكثر من 13,000 عملية تفتيش، ما عزز من مستوى الشفافية وسرعة إصدار الشهادات. كما أن ارتفاع عدد الزيارات الرقابية والتدريب المهني يعكس حرصنا على ضمان الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع».

وخلال النصف الأول أسهم قسم تفتيش المباني والإنشاءات في ضمان الالتزام بالمعايير الهندسية والسلامة بالمواقع تحت الإنشاء داخل المناطق التي تشرف عليها «تراخيص»، حيث تم إجراء 4,919 زيارة رقابية مجتمعية، و6,965 زيارة ميدانية لمواقع الإنشاءات قيد التنفيذ، إضافة إلى 13,058 تفتيشاً عبر تطبيق «تفتيش» لتسريع إصدار الشهادات وضمان الشفافية الرقمية.