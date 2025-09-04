هاكاثون «بايبت» و«دبي للسلع» يعود بنسخته الثالثة مع جوائز بـ 140 ألف دولار

أعلنت بايبت (Bybit)، ثاني أكبر منصات تداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول، ومركز دبي للسلع المتعددة إطلاق النسخة الثالثة من الهاكاثون الدولي لتقنيات الويب 3.0، الذي يحمل شعار «ويب 3.0 أنليشد» رسم ملامح الموجة الجديدة من تقنيات «الويب 3»، بمجموع جوائز 140.000 دولار أمريكي.

وبناءً على النجاح الذي حققته هذه المسابقة سابقاً، تعود نسخة عام 2025 مع تركيز أوسع، إذ تقدم اثنين من المسارات الجديدة وهما: مسار التمويل اللامركزي المعزز بالذكاء الاصطناعي (DeFAI)، الذي يهدف إلى بناء جسور متينة بين التمويل اللامركزي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومسار العلوم اللامركزية (DeSci)، الذي يوجه اهتمامه نحو دعم الابتكار في مجالات العلوم والأبحاث اللامركزية.

ويستكمل هذان المساران المسارات الحالية التي تشمل التمويل اللامركزي، وألعاب الويب 3.0 والتمويل الاجتماعي، والبنية التحتية، والترميز، بما يضمن مواكبة الهاكاثون لأكثر الآفاق الواعدة في قطاع تقنيات الويب 3.0.

وقال بن تشو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bybit: «فخورون بعودة هاكاثون «ويب 3 أنليشد» بنسخته الثالثة بالتعاون مع شريكنا الموثوق مركز دبي للسلع المتعددة، حيث نجحت هذه المسابقة خلال السنوات الماضية بتسجيل وتيرة نمو لافتة وباتت اليوم واحدة من أكثر المنصات جاذبية للمبتكرين الذين يحرصون على إطلاق أفكارهم اللامعة في عالم الويب 3.0.

ويأتي تركيز نسخة هذا العام على التمويل اللامركزي، والتمويل اللامركزي المعزز بالذكاء الاصطناعي، وألعاب الويب 3.0، والعلوم اللامركزية، والتمويل الاجتماعي، والبنية التحتية، والترميز، ليؤكد على عمق تطور المنظومة التي نعمل على بنائها معاً».

وحصلت 5 مشاريع متميزة على الجوائز التي بلغت قيمتها الإجمالية 160.000 دولار. وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تشير التوقعات إلى وصول حجم سوق تقنيات الويب 3.0 إلى 40 مليار دولار عام 2030.

وفي ضوء هذه المعطيات، لم يعد السؤال المطروح يتمحور حول قدرة التقنيات اللامركزية على إحداث تحول جذري في الأنظمة العالمية، بل يدور في صلبه حول من سيقود هذا التحول، وبوجود أكثر من 3400 شركة تقنية ضمن منطقتنا الحرة، بما يشمل 700 شركة متخصصة في العملات الرقمية وأكثر من 110 شركات في الذكاء الاصطناعي، يعمل مركز دبي للسلع المتعددة على بناء منظومة تحتضن الابتكارات المقبلة وتعزز قدرة المبتكرين على إطلاق العنان لإبداعهم. وعبر "ويب 3 أنليشد"، نرسخ ريادة دبي باعتبارها محطة انطلاق ابتكارات الويب 3.0 على نطاق واسع».

ويواصل الهاكاثون استقبال طلبات التسجيل حتى 5 أكتوبر 2025. وبعد جولة من عمليات التقييم عن بُعد، ستتم دعوة الفرق الخمسة المرشحة لاستكمال عرض حي في دبي يوم 26 نوفمبر 2025.