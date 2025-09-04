شراكة بين دبي الرقمية ومعهد تشارترد للمشتريات والتوريد لتعزيز التميز في «المشتريات الاستراتيجية»

وقّعت دبي الرقمية مذكرة تفاهم مع معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS)، بهدف تعزيز التميز في منظومة المشتريات الاستراتيجية ودعم التطوير المهني للكوادر العاملة في هذا المجال في الهيئة. ويعد المعهد من أبرز المنظمات المهنية الدولية ومرجعية عالمية رائدة في وضع المعايير وأفضل الممارسات في المشتريات والتوريد.

وبحضور حمد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية، وقع مذكرة التفاهم طارق الجناحي المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في هيئة دبي الرقمية، وسام أشامبونغ المدير الإقليمي لمعهد تشارترد للمشتريات والتوريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبموجب الاتفاقية، سيقدم المعهد برامج تعلم تطبيقي وشهادات معتمدة عالمياً لتطوير مهارات كوادر المشتريات في هيئة دبي الرقمية، مع التركيز على الكفاءات العملية والأخلاقيات وأفضل الممارسات الدولية. وسينفذ البرنامج على مدار 18 شهراً، ويقدمه خبراء من المعهد في دبي.

وقال حمد المنصوري: «تأتي هذه الاتفاقية في سياق حرص الهيئة على تنمية الكوادر في مختلف مجالات العمل المؤسسي وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، وذلك عبر تعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية المشهود لها بتقديم برامج تدريبية تطبيقية عالية المستوى.

وإدراكاً منا لأهمية تعزيز مهارات العاملين في قطاع المشتريات والتوريد، عملنا على بناء هذه الشراكة مع معهد تشارترد للمشتريات والتوريد من أجل بناء كفاءات تتمتع بمهارات عالية، ومجهزة للقيادة بالابتكار والنزاهة والكفاءة في مجال المشتريات وإدارة سلسلة التوريد، بما يعزز قدرتنا على خدمة مستقبل دبي الرقمي. ونسعى من خلال هذه الشراكات إلى مواكبة المستجدات واستشراف التطورات من أجل تعزيز ريادة دبي مدينة عالمية ذات منظومة حكومية فائقة التطور».