الإمارات وجنوب أفريقيا تبحثان فرص تعاون جديدة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية

التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أعضاء مجلس الأعمال الجنوب أفريقي في دولة الإمارات، حيث جرى بحث سبل تعزيز التجارة والاستثمار وتوطيد التعاون بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين. وجاء الاجتماع ترجمةً لالتزام دولة الإمارات بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأفريقية، انطلاقاً من إدراكها المتزايد للدور الحيوي الذي تقوم به القارة في منظومة التجارة العالمية والاقتصاد العالمي.

وخلال اللقاء، أشاد معاليه بالنمو القياسي في حجم التبادل التجاري بين الجانبين حيث بلغت التجارة الخارجية غير النفطية 8.5 مليارات دولار في 2024، محققة نمواً بنسبة 14% مقارنة بعام 2023، وزيادة ملحوظة بنسبة 120% مقارنة بعام 2019. ووفقاً لبيانات 2024، تعد جنوب أفريقيا ثاني أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في القارة الأفريقية. كما واصل هذا الازدهار التجاري في النصف الأول 2025، حيث سجلت التبادلات التجارية غير النفطية 3.93 مليارات دولار.

وقال الدكتور ثاني الزيودي: «تلتزم الإمارات بتعزيز شراكتها الاقتصادية مع جنوب أفريقيا. وركزت النقاشات على استكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الدولتين الصديقتين، بما يحقق الفائدة المشتركة للجانبين، وذلك عبر بناء شراكات جديدة في المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والسياحة والطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا وعلى امتداد القارة». ويعمل أكثر من 3690 شركة جنوب أفريقية حالياً في دولة الإمارات