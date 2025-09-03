1.5 مليار درهم أرباح «ماجد الفطيم» في النصف الأول

70.4 مليار درهم إجمالي قيمة الأصول

أعلنت «ماجد الفطيم»، نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، والتي أظهرت استمرار نمو أرباحها، وتقدمها على مستوى الاستثمارات الاستراتيجية، ونمو قطاع التجزئة الرقمي.

أعلنت المجموعة تحقيق إيرادات موحدة بلغت قيمتها 17.3 مليار درهم بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، في حين ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9% لتصل إلى 2.3 مليار درهم. وبلغ صافي الأرباح 1.5 مليار درهم، فيما ارتفع صافي الربح قبل احتساب انخفاض وارتفاع قيمة الأصول وضريبة دخل الشركات بنسبة 23% ليصل إلى 1.3 مليار درهم مقارنة مع 1 مليار درهم خلال الفترة السابقة.

حققت ماجد الفطيم تدفقات نقدية حرة بقيمة 1.1 مليار درهم، وخفضت صافي الدين إلى 13.4 مليار درهم، مدعومة بإدارة فعالة وتخصيص رأس المال. وبلغ إجمالي قيمة الأصول 70.4 مليار درهم، فيما تحسن صافي الدين إلى حقوق ملكية المساهمين ليصل إلى 38% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.

وقال فاضل عبد الباقي العلي، رئيس مجلس إدارة شركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تؤكد النتائج المالية لماجد الفطيم في النصف الأول من العام قوة توجهها الاستراتيجي والتزامها الراسخ بتحقيق القيمة لجميع الأطراف المعنية على المدى الطويل. ويفخر مجلس الإدارة بدعم هذه الرؤية التي تواصل تقديم تجارب عالمية المستوى وتحقق أثراً ملموساً في المجتمعات التي تتواجد فيها أعمالنا».

ومن جهته، قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تؤكد النتائج المالية القوية لماجد الفطيم في النصف الأول من العام تقدمنا على المسار الصحيح نحو تحقيق النمو والأرباح. كما تثبت هذه النتائج قدرتنا على مواصلة استثماراتنا الاستراتيجية وبرامجنا التحويلية على مستوى جميع وحدات الأعمال الأساسية. واستكمالاً لهذا المسار، أطلقنا خلال هذا العام مشروعاً لإجراء تجديدات شاملة في مول الإمارات بقيمة 5 مليارات درهم».

أداء الأعمال

واصلت أعمال القطاع العقاري في المجموعة تحقيق نتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع صافي إيراداتها بنسبة 14% على أساس سنوي ليصل إلى 4.3 مليارات درهم، فيما ارتفعت أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% لتبلغ 2.1 مليار درهم. وساهمت محفظة إدارة الأصول التي تشمل مراكز التسوق والفنادق والالتزامات غير المستوفاة بإيرادات بلغت 2.4 مليار درهم وحققت أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.7 مليار درهم، مدفوعة بالطلب الاستهلاكي القوي ونشاط التأجير المرتفع ومزيج المستأجرين المتجدد. كما ارتفعت حركة الزوار بنسبة 5%، فيما سجلت الفنادق معدلات يومية أعلى ومتوسطات إشغال أعلى بشكل عام.

وفي السياق ذاته، سجلت محفظة مشاريع التطوير العقاري والمجتمعات السكنية إيرادات بقيمة 2 مليار درهم وأرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 458 مليون درهم.

وبالإضافة إلى ما سبق، واصل قطاع التجزئة الرقمية في ماجد الفطيم تحقيق أداء قوي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 23% لتصل إلى 1.6 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمعدل أربعة أضعاف. ويعكس هذا الزخم نمواً بنسبة 41% في منصة «كارفور الآن»، التي تتوسع بسرعة كمنصة رائدة في مجال التجارة الفورية. أما شركة «بريسيجن ميديا» الرائدة للدعاية الرقمية المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي والتي تم إطلاقها في عام 2024، فقد سجلت إيراداتها نمواً بنسبة 21%.

وبلغت إيرادات قطاع التجزئة 11.5 مليار درهم، مسجلة تراجعاً بنسبة 1% على أساس سنوي، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تباطؤ أعمال المتاجر التقليدية، وتنفيذ برنامج التحول، بالإضافة إلى التأثير المستمر للتوترات الجيوسياسية على ثقة المستهلكين في بعض الأسواق.

وسجلت أعمال ماجد الفطيم في قطاع أسلوب الحياة نمواً مضاعفاً، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى 674 مليون درهم، فيما تضاعفت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أكثر من مرتين. وجاء هذا النمو مدفوعاً بالنجاح المتواصل لعلامات الأزياء والمنتجات المنزلية، إلى جانب التوسع الاستراتيجي في قطاع الفخامة.

ارتفع صافي إيرادات أعمال ماجد الفطيم في قطاع الترفيه بنسبة 11% لتصل إلى 891 مليون درهم، فيما قفزت أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 93% مقارنة بالعام السابق. كما سجلت دور عرض «ڤوكس سينما» أداءً استثنائياً مع نمو في الإيرادات بنسبة 16%، وأطلقت أول دار عرض «أي ماكس» في المنطقة مزودة بمقصورات ووسعت مفهومها للألعاب بإطلاق «أكتڤيت»، أول تجربة ألعاب نشطة في العالم. وسجلت إيرادات كل من «سكي دبي» و«سكي مصر» نمواً مضاعفاً، فيما أظهرت منشآت «سنو عُمان» وأبوظبي أداءً مستقراً.

وعززت المجموعة منظومة ولاء العملاء لديها بإطلاق بطاقة SHARE الائتمانية بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني. وأصبحت هذه البطاقة التي تحمل علامة تجارية مشتركة، الأسرع في تاريخ البنك، حيث تم إصدار 10 آلاف بطاقة، ما يبرز قوة الطلب من العملاء والثقة في علامة برنامج SHARE للمكافآت.

التمويل

حافظت ماجد الفطيم على انضباط مالي قوي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ صافي الاقتراض 13.4 مليار درهم، مسجلاً انخفاضاً إضافياً قدره نصف مليار درهم منذ ديسمبر 2024. وتواصل الشركة الحفاظ على هيكل دين متوازن وسيولة قوية تغطي أكثر من عامين من احتياجات التمويل الصافي من خلال السيولة النقدية والحدود الائتمانية المتاحة التي تلتزم بها الشركة.