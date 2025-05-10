شراكة استراتيجية بين الإمارات والأمم المتحدة لتعزيز التكامل الرقمي الإقليمي

وقّعت الإمارات شراكة استراتيجية مع الأمم المتحدة لتعزيز التكامل الرقمي الإقليمي. وقّع الاتفاقية المهندس ماجد سلطان المسمار، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA).

وتمثل الشراكة نموذجاً عملياً لتنفيذ مبادئ الاتفاق الرقمي العالمي في دعم التنمية الرقمية الشاملة. جاء توقيع الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون الدولي لدفع التحول الرقمي.

حيث استضاف مقر الأمم المتحدة بنيويورك منتدى العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2025 وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ الاتفاقية وبناء القدرات، مع التركيز على الاستفادة من الممارسات العالمية الرائدة وتجربة دولة الإمارات الناجحة في التحول الرقمي في الحكومة، كإطار عمل لتحقيق التكامل الرقمي الإقليمي .