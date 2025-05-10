145 مليون درهم أرباح «إمباور» الربعية و540 مليوناً الإيرادات

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن نتائجها المالية للربع الأول من 2025، حيث سجلت إيرادات إجمالية 540 مليون درهم بزيادة 0.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

فيما حققت أرباحاً إجمالية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 297 مليون درهم، وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 159 مليون درهم، وصافي الربح بعد الضريبة 145 مليون درهم للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «إن النمو المستدام خلال الربع الأول من العام الجاري، يعود لتوسعنا الاستراتيجي في مشاريع رئيسة، إلى جانب خبرة المؤسسة في استثمار توسعاتها المدروسة.

ضمن سوق تبريد المناطق من خلال ضم المزيد من المشاريع العقارية على اختلاف استخداماتها إلى محفظتها الضخمة، ما ساهم في تعزيز الطلب على خدماتها التي أصبحت الخيار الأمثل للملاك والمستخدمين النهائيين على حد سواء».

وأضاف: تواصل «إمباور» التزامها بتوسيع قاعدة أصولها، بما يشمل المحطات وشبكات النقل والتوزيع، لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها، بما يدعم زيادة حصتها السوقية ويعزز استدامة عائداتها على المدى الطويل.

وأكد أحمد بن شعفار أن النتائج المالية التي حققتها «إمباور» تُشكل ركيزة أساسية لتعزيز مكانتها الريادية على مستوى العالم في سوق تبريد المناطق.

مشيراً إلى أن النتائج تعكس قدرة المؤسسة على تلبية الطلب المتزايد على خدماتها وفقاً لأفضل المعايير. وأكد أن «إمباور» تواصل الاستفادة من زخم سوق العقارات والنمو الاقتصادي العام، إلى جانب استثماراتها في توسيع محفظة أصولها وتعزيز بنيتها التحتية.

وفي مارس 2025، صادقت الجمعية العمومية لإمباور بنصاب 89.9% على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساھمین، عن النصف الثاني من عام 2024 بمبلغ إجمالي مقداره 437.5 مليون درهم (بواقع 4.375 فلس لكل سهم ما يعادل 43.75% من رأس مال الشركة المدفوع).