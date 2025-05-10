«دبي للأمن الإلكتروني» يرسّخ ريادته في «جيسيك جلوبال» بشراكات استراتيجية

إضافة إلى تكريم الفائزين في تحدي دبي السيبراني وبطولة مدرسة الدفاع السيبراني، في خطوة تعكس التزام المركز بتنمية القدرات الوطنية وحماية مستقبل دبي الرقمي.
إن تكريم المواهب الوطنية وإطلاق المشاريع المبتكرة والمبادرات الحيوية تعكس التزامنا بتأسيس أجيال جديدة قادرة على حماية مكتسباتنا الرقمية».
وأضاف الشيباني: «ترتكز استراتيجيتنا على تعزيز التكامل بين مختلف الجهات، وتحفيز الابتكار، واستباق التحديات المستقبلية، بما يعزز من مكانة دبي كعاصمة عالمية للابتكار والأمان الرقمي».
وضمن جهوده الرامية إلى تعزيز جاهزية البنية الرقمية للإمارة، كشف المركز عن الدليل الإرشادي للثقة الصفرية، الذي يُمثل نقلة نوعية في نموذج الحماية السيبرانية للجهات الحكومية، مستنداً إلى مبادئ التحقق المستمر من الهوية والصلاحيات، بهدف تقليص المساحات المعرّضة للهجمات السيبرانية.
وفي سياق دعم البنية التحتية للهويات الرقمية، أطلق المركز خدمة «إيثاق بلس ، كمنصة متقدمة للثقة الرقمية تُمكن الجهات من إجراء معاملات آمنة وموثوقة.
وتُعزز من الاعتماد على شهادات رقمية موثوقة تحمي البيانات والاتصالات وتضمن صحتها وكشف المركز عن الدليل الإرشادي للتشفير ما بعد الكم، كخطوة استباقية لحماية منظومة دبي الرقمية من التهديدات المستقبلية المرتبطة بالحوسبة الكمومية، في مبادرة تعزز استدامة أمن البيانات والخدمات الذكية». وأطلق المركز برنامج «تصريح ضباط أمن المعلومات»، لتزويد موظفي الجهات الحكومية بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة.
وعلى مستوى الشراكات الاستراتيجية، وقّع المركز مذكرة تفاهم مع مركز «مورو» التابع لـ«ديوا الرقمية» لتقديم خدمات تقييم أمنية متقدمة للجهات الحكومية. وعلى صعيد بناء القدرات وتعزيز المهارات، نظم المركز حفل تكريم الدفعة الخامسة من برنامج قيادات الأمن الإلكتروني ضمن مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني. كما عقد النسخة الجديدة من «تحدي دبي السيبراني» المخصص للجهات الحكومية.