«دبي للأمن الإلكتروني» يرسّخ ريادته في «جيسيك جلوبال» بشراكات استراتيجية

رسّخ مركز دبي للأمن الإلكتروني موقعه الريادي ضمن فعاليات «جيسيك جلوبال 2025» التي احتضنها مركز دبي التجاري العالمي بين 6 و8 مايو الجاري، حيث اختتم مشاركته الاستراتيجية في المعرض بإطلاق مبادرات متقدمة ومشاريع نوعية وعقد شراكات استراتيجية.

إضافة إلى تكريم الفائزين في تحدي دبي السيبراني وبطولة مدرسة الدفاع السيبراني، في خطوة تعكس التزام المركز بتنمية القدرات الوطنية وحماية مستقبل دبي الرقمي.

وبصفته الشريك الحكومي الرسمي للأمن السيبراني للعام الثامن على التوالي في جيسيك جلوبال 2025، شكلت مشاركة المركز منصة لاستعراض توجهاته الاستراتيجية في دعم التحول الرقمي الآمن، عبر 3 محاور رئيسة، تضمنت تعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية، وتمكين المواهب في مجال الأمن السيبراني، وقيادة الحوار العالمي لتبادل أفضل الممارسات السيبرانية.

وقال يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني: «نفخر بما حققناه في «جيسيك جلوبال 2025» من إنجازات تواكب رؤية قيادتنا الحكيمة لبناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام.

إن تكريم المواهب الوطنية وإطلاق المشاريع المبتكرة والمبادرات الحيوية تعكس التزامنا بتأسيس أجيال جديدة قادرة على حماية مكتسباتنا الرقمية».

وأضاف الشيباني: «ترتكز استراتيجيتنا على تعزيز التكامل بين مختلف الجهات، وتحفيز الابتكار، واستباق التحديات المستقبلية، بما يعزز من مكانة دبي كعاصمة عالمية للابتكار والأمان الرقمي».

وضمن جهوده الرامية إلى تعزيز جاهزية البنية الرقمية للإمارة، كشف المركز عن الدليل الإرشادي للثقة الصفرية، الذي يُمثل نقلة نوعية في نموذج الحماية السيبرانية للجهات الحكومية، مستنداً إلى مبادئ التحقق المستمر من الهوية والصلاحيات، بهدف تقليص المساحات المعرّضة للهجمات السيبرانية.

وفي سياق دعم البنية التحتية للهويات الرقمية، أطلق المركز خدمة «إيثاق بلس ، كمنصة متقدمة للثقة الرقمية تُمكن الجهات من إجراء معاملات آمنة وموثوقة.

وتُعزز من الاعتماد على شهادات رقمية موثوقة تحمي البيانات والاتصالات وتضمن صحتها وكشف المركز عن الدليل الإرشادي للتشفير ما بعد الكم، كخطوة استباقية لحماية منظومة دبي الرقمية من التهديدات المستقبلية المرتبطة بالحوسبة الكمومية، في مبادرة تعزز استدامة أمن البيانات والخدمات الذكية». وأطلق المركز برنامج «تصريح ضباط أمن المعلومات»، لتزويد موظفي الجهات الحكومية بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة.

وعلى مستوى الشراكات الاستراتيجية، وقّع المركز مذكرة تفاهم مع مركز «مورو» التابع لـ«ديوا الرقمية» لتقديم خدمات تقييم أمنية متقدمة للجهات الحكومية. وعلى صعيد بناء القدرات وتعزيز المهارات، نظم المركز حفل تكريم الدفعة الخامسة من برنامج قيادات الأمن الإلكتروني ضمن مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني. كما عقد النسخة الجديدة من «تحدي دبي السيبراني» المخصص للجهات الحكومية.