طيران الإمارات تعزز فريق عملياتها التجارية استعداداً لنمو جديد

أعلنت طيران الإمارات عن تعيينات جديدة ضمن فريقها القيادي للعمليات التجارية، وذلك في إطار استعداداتها لتوسيع شبكتها وتحديث أسطولها ومنتجاتها، استعداداً لمرحلة جديدة من النمو.

ويشمل الهيكل الجديد مناصب جديدة مثل نائب رئيس أول لتطوير مبيعات المسافرين على مستوى الشبكة، ونائب رئيس لمبيعات المسافرين - المجموعات الإقليمية، وذلك لدعم خطط الناقلة في التوسع الإقليمي وتعزيز حضورها في الأسواق، ودفع تكامل الأداء عبر مختلف المناطق والشرائح، فضلاً عن ترسيخ علاقاتها المؤسسية بهدف تحقيق نمو مستدام في أعداد المسافرين، وزيادة الحصة السوقية والإيرادات.

وكجزء من الهيكل القيادي الجديد للعمليات التجارية، تم تعيين اثنين من الكوادر الإماراتية لقيادة مجموعات أسواق رئيسية. وتعكس هذه التعيينات الاستراتيجية التزام الناقلة المستمر بتطوير الكفاءات الوطنية الإماراتية وإعداد جيل جديد من القادة في قطاع الطيران.

مرحلة محورية

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «تشهد طيران الإمارات مرحلة استراتيجية محورية، نعزز خلالها حضورنا العالمي من خلال توسيع شبكتنا وتطوير منتجاتنا والتفاعل بشكل أكبر مع أسواق متعددة وقواعد عملاء متنوعة. حيث يتطلب هذا النمو المتسارع قيادة تمتلك الكفاءة والرؤية التجارية القادرة على استشراف المتغيرات والاستفادة من الفرص في بيئة شديدة التنافسية والتطور، بما يمكننا من ترسيخ مكانتنا كخيار أول للمسافرين حول العالم».

وأضاف: «أفخر بشكل خاص بأن تتولى كفاءات إماراتية مشهود لها بالكفاءة والتميز القيادي اثنين من المناصب القيادية الجديدة، في تأكيد على التزامنا بترسيخ قاعدة قوية من المواهب الوطنية لقيادة مسيرتنا المستقبلية».

مبيعات المسافرين

وسيتولى ماثيو سكوت قيادة فريق تطوير مبيعات المسافرين بصفته نائب رئيس أول لتطوير مبيعات المسافرين على مستوى الشبكة، وسيشرف على فرق المبيعات العالمية والترفيهية. وشغل ماثيو سابقاً منصب نائب الرئيس للتسعير وشراكات الإنترلاين في الإمارات للشحن الجوي. وبدأ ماثيو مسيرته في طيران الإمارات عام 2018 مع الإمارات للشحن الجوي، كما يتمتع بخبرة تفوق 20 عاماً في شركات الطيران الدولية في مجالات العمليات التجارية، وتعظيم الإيرادات، والتخطيط، كما شغل مناصب عدة مثل رئيس مبيعات الشركات والترفيه ورئيس الاستراتيجية التجارية.

كما سيتولى عبدالله العلماء منصب نائب الرئيس للمجموعات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد أن كان مديراً إقليمياً أول للعمليات التجارية في منطقة الشرق الأقصى، وتولى إدارة الأداء التجاري في الشرق الأقصى، وغرب آسيا، والمحيط الهندي. والتحق عبدالله بطيران الإمارات في 2012، وعمل ضمن فرق تجارية عدة مثل شراكات الإنترلاين، وتبادل الرموز، وتعظيم الإيرادات.

خبرة واسعة

كما سيتولى راشد العارضة منصب نائب الرئيس للمجموعات الإقليمية لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، بعد أن كان يشغل منصب مدير طيران الإمارات في سريلانكا والمالديف. وانضم راشد إلى طيران الإمارات في عام 2009 واكتسب خبرة واسعة في إدارة الأسواق في ثماني دول في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا والشرق الأقصى وغرب آسيا والمحيط الهندي.

وسيتولى فلافيو غيرينغيلي منصب نائب الرئيس للمجموعات الإقليمية لمنطقة جنوب ووسط أوروبا. وكان فلافيو قد انضم إلى طيران الإمارات عام 2018 مديراً لطيران الإمارات في إيطاليا، ويتمتع بخبرة قيادية كبيرة في مجالات مبيعات الشركات، والاستراتيجية التجارية، وتطوير الأعمال في قطاعات الطيران والضيافة والسياحة.

وسينضم بييرفرانشيسكو كارينو إلى طيران الإمارات لاحقاً هذا الشهر في منصب نائب الرئيس للمجموعات الإقليمية لمنطقة أوروبا الغربية والشمالية، حيث يتمتع بخبرة 20 عاماً في المبيعات، والتسويق، والتوزيع متعدد القنوات، وإدارة الإيرادات، والشراكات الاستراتيجية، وعمل في السابق ضمن فريق المبيعات التجارية لطيران الإمارات في فرنسا.

ومن المقرر أن يتولى نبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات، قيادة هذا الهيكل الجديد والإشراف على الفرق المعنية بالتوسع التجاري.