موانئ دبي العالمية تطلق شراكة مع "أتلانتس دبي"

أبرمت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" شراكة استراتيجية مع منتجعات أتلانتس دبي، الوجهة الترفيهية الأبرز في المنطقة، لإدارة العمليات اللوجستية التي تدعم الأنشطة اليومية في منتجع أتلانتس النخلة ومنتجع أتلانتس ذا رويال، اثنتين من أكثر الوجهات الفاخرة شهرة في الدولة .

وبموجب الاتفاقية، تتولى "دي بي ورلد" تنسيق عمليات تسليم يومية حسب الطلب تشمل المنتجات سريعة التلف والسلع الجافة، بالإضافة إلى المواد المتخصصة وهي البضائع التي تتطلب ترتيبات خاصة للتعامل معها أو تخزينها أو نقلها، مع إدارة ما يقارب 7000 منصة تحميل ضمن شبكتها اللوجستية. وتشمل الحلول المصممة مرافق يتم التحكم في درجات حرارتها، وأنظمة متقدمة لإدارة المخزون وتقنيات تتبع فورية للشحنات، بما يضمن رؤية شاملة وموثوقية عالية عبر سلسلة التوريد .

وتأتي الشراكة لدعم العمليات الديناميكية والمعقدة لمنتجعات أتلانتس دبي، التي تدير سلسلة توريد متعددة المستويات تضم أكثر من 60,000 منتج يتم استيرادها من نحو 70 دولة. وتشمل هذه المنتجات مكونات فاخرة، وسلعًا مميزة، واحتياجات يومية أساسية، تُمكّن المنظومة التشغيلية للمنتجعين من خدمة عشرات الآلاف من الضيوف يوميًا وتقديم التجارب الاستثنائية التي اشتهرت بها علامة أتلانتس .

حلول متقدمة

وقال عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي :"تُعد سلاسل التوريد في قطاع الضيافة من بين الأكثر تعقيدًا، خصوصًا في فئة الضيافة الفاخرة التي تتطلب أعلى مستويات الجودة والتوقعات. يوفر نموذجنا اللوجستي المرن للفنادق حلولًا تشغيلية متقدمة تمنحها القدرة على التركيز على الضيف وتجربته. ونحن فخورون بشراكتنا مع أتلانتس دبي ضمن رؤيتنا المشتركة لتطوير خدمات لوجستية أكثر ذكاءً واستدامة ."

ومن جانبه، قال بول بيكر، رئيس منتجعات أتلانتس من شركة كيرزنر العالمية : "يساعدنا هذا التعاون على بناء عمليات أكثر ذكاءً ومرونة خلف الكواليس، حتى نتمكن من الاستمرار في التركيز على تقديم تجارب استثنائية لضيوفنا. شراكتنا مع "دي بي ورلد" تمنحنا نموذجًا متكاملًا وقابلًا للتوسع في الخدمات اللوجستية يدعم طموحاتنا للنمو في المنطقة على المدى الطويل ."

ورغم أن المرحلة الحالية تركز على تحسين تدفقات التوريد والتخزين، فإن "دي بي ورلد" ومنتجعات أتلانتس دبي تبحثان بالفعل في فرص مستقبلية قد تمتد لتشمل حلولًا أوسع في مجالات المشتريات وسلاسل التوريد، بما يتماشى مع خطط أتلانتس دبي التوسعية .

وتأتي الاتفاقية لتعزز حضور "دي بي ورلد" المتنامي في قطاع الضيافة، بعد سلسلة من الشراكات الناجحة مع علامات رائدة في المنطقة، مؤكدةً قدراتها المتزايدة على تقديم حلول لوجستية متخصصة مصممة لبيئات تشغيلية معقدة .