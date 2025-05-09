370 مليون درهم إيرادات "رأس الخيمة العقارية" خلال الربع الأول

سجلت شركة رأس الخيمة العقارية إيرادات بلغت 370 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ويعكس هذا النمو التقدم المستمر في أعمال تطوير المشاريع، بالإضافة إلى الإقبال القوي على الإطلاقات الجديدة.

وارتفعت الأرباح قبل الضريبة إلى 74 مليون درهم ، بزيادة نسبتها 64% على أساس سنوي، كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBIDTA) إلى 107 ملايين درهم، مما يعكس تحسناً في الهوامش التشغيلية وكفاءة الأداء المالي.

كما حافظت الشركة على مركز مالي قوي، حيث بلغ إجمالي الأصول 8.15 مليارات درهم، وارتفعت حقوق الملكية إلى 5.59 مليارات درهم.

وبلغت قيمة المشاريع قيد التطوير حتى 31 مارس الماضي، 2.33 مليار درهم، ما يوفر رؤية واضحة للعائدات المستقبلية.

وسجلت مبيعات قوية حيث تم بيع 503 وحدات خلال الربع الأول بقيمة إجمالية بلغت 839 مليون درهم، وهو ما يمثل عددًا يفوق أي ربع سابق، ويعكس الطلب المستمر من المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء.

وقال عبد العزيز عبد الله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية، إن الشركة تواصل تحقيق الإنجازات بوتيرة تعكس قوة رؤيتها وكفاءتها التشغيلية العالية. وأضاف أن هذا الربع يعكس نضج الشركة في النمو والتوسع، من خلال تسليم المشاريع، وجذب الشراكات العالمية، ودعم الرؤية الاقتصادية الأوسع للإمارة، لافتا إلى أن الشركة ستواصل التقدم بإستراتيجية منضبطة تركز على خلق القيمة، وتفوق الأداء، وكسب ثقة المستثمرين على المدى الطويل.

من جانبه، قال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية إن عام 2025 يمثل نقطة تحول في مسيرة الشركة، فمع التخطيط لتسليم أكثر من 800 وحدة، وأكثر من 3,000 وحدة قيد الإنشاء حالياً، تواصل الشركة تحقيق الإنجازات على عدة أصعدة، مع الحفاظ على انضباط مالي قوي.

وأضاف أن نتائج الربع الأول تعكس أداءً متكاملاً يجمع بين تسارع وتيرة الإنجاز وتعزيز الأسس المالية، مدعوماً بتحسن الهوامش وإدارة فعالة للتكاليف.

وأضح أن الشركة قامت خلال هذا الربع بتسريع خطوات تطوير وجهة 'ميناء' بما يواكب رؤيتها الطموحة، وتوسيع محفظتها من المشاريع السكنية والسياحية عالية الأداء، وتعزيز مواردها البشرية بما يتماشى مع الحجم التشغيلي المتزايد.