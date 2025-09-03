تواصل النمو القوي للقطاع الخاص في دبي خلال أغسطس

واصل القطاع غير النفطي في دبي نموه القوي خلال أغسطس، وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 53.6 نقطة في أغسطس، بارتفاع طفيف عن 53.5 في يوليو، مدعوماً بأكبر معدل توسع في الإنتاج منذ 7 أشهر.

وأشارت بيانات مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) في الإمارات المعدل التابع لشركة إس آند بي غلوبال، إلى توسع إنتاج الشركات في دبي بأسرع وتيرة منذ 7 أشهر، مدفوعة بزيادة مبيعات العملاء ونشاط المشاريع، وشهد حجم الطلب الإجمالي نمواً كذلك، لافتة إلى ارتفاع أسعار المبيعات خلال أغسطس للشهر التاسع على التوالي.

وسجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ارتفاعاً من 52.9 نقطة في يوليو إلى 53.3 نقطة في أغسطس، ما يشير إلى تحسن في الظروف الاقتصادية، بفضل التوسع الحاد في مستويات الإنتاج في منتصف الربع الثالث من العام، فيما كان نمو النشاط الأسرع منذ 6 أشهر، وأفضل بقليل من المتوسط طويل المدى للدراسة.

وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع معدلات المبيعات وأعمال المشاريع الجارية، والنمو في الأسواق المحلية أكد هذا الانتعاش.

وبحسب المؤشر رفعت الشركات غير المنتجة للنفط أسعار مبيعاتها بوتيرة أسرع، لافتاً إلى تحسن توقعات الإنتاج في شهر أغسطس، حيث سجلت الشركات في المجمل أعلى معدل ثقة منذ أكتوبر الماضي، وأعربت العديد من الشركات عن أملها في أن تساعد الظروف الاقتصادية المحلية المستقرة والعلاقات القوية مع العملاء في دعم النمو خلال العام المقبل.