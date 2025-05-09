الإمارات تعزز إنتاج الوقود الحيوي بمشاريع تدوير زيوت الطهي

تمثل مشاريع إعادة تدوير زيوت الطهي المستعملة، أحد أبرز وسائل تعزيز إنتاج الوقود الحيوي وصناعته في دولة الإمارات، التي تنشد تعزيز الاستدامة البيئية عبر توفير مصادر نظيفة ومتجددة للطاقة.

ويعد تدوير الزيوت المستعملة من أهم المبادرات والبرامج في السياسة الوطنية للوقود الحيوي التي أصدرتها الإمارات عام 2024، استنادا إلى رؤية طموحة لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وشهدت دولة الإمارات مجموعة من المشاريع الرائدة لتحويل زيوت الطهي المستعملة إلى وقود حيوي، مثل مشروع مركز إدارة النفايات في أبوظبي “تدوير” بإطلاق مصنعين لإعادة تدوير زيوت الطهي المستعملة بطاقة استيعابية تبلغ 40 ألف لتر يومياً لكل منهما، وبرنامج “تنظيف” ، إحدى شركات مجموعة “بيئة” لإعادة تدوير زيت الطبخ في إمارة الشارقة، ومشروع الإدارة المتكاملة لمخلفات الزيوت والشحوم للمنشآت الغذائية في إمارة الفجيرة، إضافة إلى الخطط المستقبلية لدى دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة لإعادة تدوير 244 طنا من زيوت الطهي شهرياً إلى وقود حيوي.

وفي فبراير الماضي، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع “لوتاه للوقود الحيوي”، الرائدة في الاقتصاد الدائري، مبادرة لجمع زيوت الطهي المستخدمة في حاويات مخصصة من أجل تحويلها إلى وقود حيوي، وذلك ضمن مبادرات الوزارة لتسريع التحول نحو المصادر المتجددة والنظيفة للطاقة، وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات للحياد المناخي.

وتشكل المبادرة دفعة قوية لتشجيع الممارسات المستدامة، حيث سيتم توزيع حاويات متخصصة في مناطق مختلفة، ما يسهم في توسيع نطاق جمع زيوت الطهي المستعملة ونقلها وتحويلها إلى وقود حيوي، ما يؤدي إلى التخفيف من الآثار البيئية الخطرة للتخلص من هذه الزيوت كنفايات، إضافة إلى تخفيف تأثيراتها السلبية على شبكة الصرف الصحي والصحة العامة.

وتسعى شركة لوتاه للوقود الحيوي لزيادة نسبة إعادة تدوير زيوت الطهي المستعملة في دولة الإمارات إلى أكثر من 80% خلال السنوات المقبلة، مقارنةً بنسبة أقل من 50% في الوقت الحالي.

وبات الوقود الحيوي خيارا رئيسيا في العمليات التشغيلية لكبرى المؤسسات والشركات الرائدة في دولة الإمارات، وفي هذا السياق بدأت أدنوك للتوزيع منذ عام 2023 بالاعتماد على الوقود الحيوي “B20” في تشغيل أسطول الشركة من الشاحنات الثقيلة لنقل الوقود في الدولة، وذلك بهدف الحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تشغيل الأسطول بمعدّل 15%.

من جانبها أعلنت دناتا، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات الطيران والسفر، عن تشغيل كامل أسطول مركباتها غير الكهربائية ومعدات الدعم الأرضي في المطار بمزيج من وقود الديزل الحيوي وذلك في أكبر مركز لعملياتها في دبي.

الجدير بالذكر أن حجم الاستهلاك العالمي من زيوت الطهي تراوح ما بين 210 ملايين إلى 220 مليون طن في عام 2023، ومن المتوقع أن يبلغ حوالي 250 مليون طن بحلول عام 2030 بسبب زيادة السكان وتغير العادات الغذائية.