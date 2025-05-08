شركة "NIO" تسلم 23,900 مركبة خلال أبريل بزيادة 53.0%

كشفت شركة NIO عن إتمام تسليم 23,900 مركبة خلال شهر أبريل 2025، ما يمثل نمواً بنسبة 53.0% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وشملت هذه التسليمات 19,269 مركبة من العلامة التجارية NIOالمخصصة للمركبات الكهربائية الذكية الفاخرة، و4,400 مركبة من علامة ONVO المخصصة للمركبات الكهربائية الذكية للعائلات، إضافةً إلى أولى عمليات التسليم لمركبات firefly العلامة الجديدة للمركبات الصغيرة الذكية عالية الجودة، والتي بدأت في أواخر أبريل 2025. وبذلك بلغ إجمالي عدد المركبات التي قامت الشركة بتسليمها لغاية ال ٣٠ من شهر أبريل 2025 737,558 مركبة.

وأوضحت الشركة أن الإطلاق الرسمي لمركبتها الكهربائية الذكية عالية الجودة fireflyجرى بتاريخ 19 أبريل 2025. وأشارت إلى أن firefly تمثل ثمرة خبرات NIOالمتقدمة في مجالات البحث والتطوير، والتصميم الإبداعي، ومعايير السلامة، إضافةً إلى اعتمادها على أحدث تقنيات المركبات الذكية، ما يجعلها تجسيدًا حقيقيًا لفلسفة العلامة التجارية وقيمها الجوهرية.

كما أكدت الشركة أن firefly توفّر تجربة قيادة استثنائية تمزج بين الأداء الحماسي والابتكار الذكي، لتمنح المستخدمين تجربة قيادة مفعمة بالتألق والديناميكية. وقد بدأت عمليات تسليم firefly داخل السوق الصيني أواخر أبريل2025، مع خطط توسعية طموحة لتوفيرها في الأسواق العالمية في المستقبل القريب.