نورث بوينت تستكشف إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي

أكد دانيال لازارو مؤسس نورث بوينت اديوكيشن السعي حالياً إلى الاستثمار في بنية تحتية تعليمية حديثة، وبرامج تدريب متقدمة للمعلمين، وتستكشف إدماج أدوات التعلم المعززة بالذكاء الاصطناعي. كما تخطط لتوسيع انتشارها خارج مواقعها الحالية، مستهدفة مراكز تعليمية ناشئة عبر دولة الإمارات.

واحتفلت نورث بوينت اديوكيشن، الرائدة في التعليم القائم على القيم في دولة الإمارات، بمرور40 عاماً على تأسيسها، وهي مسيرة حافلة بالتأثير والتحول والنمو المستدام. بدأت المؤسسة كجزء من مجموعة لازار في عام 1985، واليوم أصبحت علامة تعليمية متميزة برسالة واضحة: تشكيل قادة المستقبل من خلال التميز الأكاديمي، والابتكار، والتعليم الهادف.

وقد نجحت نورث بوينت اديوكيشن في تقديم خدماتها التعليمية لأكثر من 40,000 طالب وطالبة، من خلال ثلاث مدارس متكاملة، وبدعم من فريق مكون من أكثر من 3000 معلم وموظف. وقد حافظت المجموعة على نموها السنوي المستدام، مع التمسك بالقيم والمبادئ التي تأسست عليها. ويقود هذا النجاح السيد لانسون لازار، رئيس مجلس الإدارة، من خلال رؤية استراتيجية ركزت على توسيع نطاق العمل، وضمان الجودة والاستدامة.

تأسست نورث بوينت اديوكيشن على يد سوساما لازار ودانيال لازار، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن لكل طفل الحق في تحقيق إمكاناته الكاملة. ومن بدايات متواضعة، تطورت المؤسسة لتصبح نموذجاً يُحتذى به في مجال التعليم من الروضة وحتى الصف الثاني عشر، مدعومة بشبكة خريجين تتجاوز 10,000 خريج، يشغل العديد منهم مناصب قيادية ويدرسون في جامعات مرموقة حول العالم.

وفي لحظة مؤثرة جمعت الماضي بالحاضر، قام المؤسس دانيال لازار مؤخراً بزيارة إلى حرم الملكية ، حيث لقي استقبالاً حافلاً من الطلبة والخريجين وأعضاء الهيئة التدريسية ممن أمضوا سنوات طويلة في المؤسسة. ويُعد عمل بعض الخريجين الحاليين كمعلمين في نورث بوينت اديوكيشن دليلاً على نجاح المؤسسة في تطوير الكفاءات الداخلية وتعزيز الانتماء المهني طويل الأمد.

وقال لانسون لازار رئيس مجلس الإدارة، إذ تواصل نورث بوينت اديوكيشن نموها وتطورها، تبقى وفية لرسالتها النبيلة. وستظل هذه المسيرة تستمر، تُمكّن الأجيال القادمة من القيادة والابتكار وصناعة التغيير. مصدر إلهام،