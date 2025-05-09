القرية العالمية تدعو رواد الأعمال لتقديم مشاريعهم

دعت القرية العالمية؛ أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، رواد الأعمال والتجار وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التسجيل للمشاركة في فعاليات الموسم الـ 30 المرتقب للقرية العالمية.

وذلك من خلال منصة الأعمال الرقمية التابعة لها، حيث يتيح سجل القرية العالمية الحافل بالإنجازات للشركاء فرصاً تجارية واستثمارية فريدةً من نوعها من حيث نمو الأعمال وتنفيذ الأفكار المبتكرة وتطبيقها.

وتتيح القرية العالمية لجميع شركائها من رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، فرصةً مثالية لازدهار أعمالهم.