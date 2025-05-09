«أراضي دبي» تفوز بجائزة حول أفضل الممارسات

فازت دائرة الأراضي والأملاك بدبي بجائزة «أفضل الممارسات – فئة مكافحة الاحتيال»، التي تنظمها جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، وذلك تقديراً لمبادراتها الريادية في تطوير منظومة متكاملة لإدارة مخاطر ومكافحة الاحتيال، وتعزيز ممارسات الشفافية وتعزيز بيئة النزاهة.

وتؤكد هذه الجائزة مكانة الدائرة كمؤسسة رائدة في تبني ممارسات فعالة لمكافحة الاحتيال، ترتكز على القيم المؤسسية الراسخة، وتستند إلى نهج تكاملي يهدف إلى إحداث تأثير ملموس، ورفع مستوى نضج الشفافية وتعزيز مبدأ الصراحة المهنية.. كما يعكس جهود الدائرة في مواءمة استراتيجياتها في مجالات التدقيق والرقابة.