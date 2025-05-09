شراكات استراتيجية تتوج ختام معرض المطارات في دبي

اختتم «معرض المطارات 2025» فعاليات دورته الرابعة والعشرين في مركز دبي التجاري العالمي، بعد ثلاثة أيام من الحوارات المتخصصة، والعروض التقنية المتقدمة، وتوقيع شراكات استراتيجية، أكدت جميعها على الدور المتنامي لقطاع الطيران كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي في المنطقة.

استقطب المعرض أكثر من 6000 مشارك، ما يعكس حجم المشاركة الواسعة من جميع الجهات المعنية في قطاع الطيران، في ظل الأجواء الإيجابية العامة التي تسود الصناعة وتوقعات النمو المستمر.

وشارك في المعرض أكثر من 140 جهة عارضة من 22 دولة، بحضور أكثر من 150 مشتريًا يمثلون أكثر من 70 مؤسسة من 30 دولة. كما استضاف الحدث أكثر من 3,500 اجتماع عمل ضمن برنامج «بيزنس كونيكت» الشهير.

وقالت مي إسماعيل، مديرة معرض المطارات: أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لكافة شركائنا الاستراتيجيين على النجاح الكبير الذي حققته هذه الدورة من المعرض.

وقد بدأنا بالفعل الاستعدادات لجعل الدورة المقبلة استثنائية بكل المقاييس. وقد دفعت الاستجابة الإيجابية من الجهات المعنية العديد من العارضين إلى تأكيد مشاركتهم في النسخة القادمة أيضاً.

وكانت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» قد شاركت في المعرض، حيث أكدت مواصلة دورها في تمكين المسافرين الدوليين عبر مطار دبي من الحصول على تجربة سفر فريدة وذلك من خلال توفير حلول تبريد مناطق متطورة صديقة للبيئة تساهم في تقليل البصمة الكربونية.