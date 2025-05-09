42.8 مليون درهم أرباح «الاتحاد العقارية» في الربع الأول

أعلنت الاتحاد العقارية نتائجها المالية للربع الأول من 2025، مسجلةً انطلاقة قوية في مستهل العام وزيادةً في الإيرادات بنسبة 18.2 % لتصل إلى 163 مليون درهم، مقارنة بـ 138 مليون درهم حققتها الشركة في الربع الأول من 2024.

وارتفع الربح الإجمالي إلى 42.8 مليون درهم، ما يُمثل نمواً لافتاً بنسبة 25.3 % مقارنةً بـ 34 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2024، وذلك بفضل تحسُّن الكفاءة التشغيلية والطلب المستدام.

وتواصل الشركة تنفيذ استراتيجيتها لإعادة هيكلة الديون القديمة، وتعزيز المرونة والاستدامة، إذ تمكنت من سداد ديون بنكية قديمة بقيمة 179 مليون درهم في الربع الأول، ومن المُقرر سداد مبلغ إضافي قدره 159 مليونا في الربع الثاني.

وتضاف هذه المدفوعات إلى المبلغ الذي تمَّتْ تسويته بنجاح في 2024 والبالغ 723 مليونا. وقال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في «الاتحاد العقارية»:

«نستهل 2025 بزخم قوي بدعم من النتائج المالية المتينة في الربع الأول، ما يؤكد قوة نموذج أعمالنا وثقة أصحاب المصلحة في توجُّهاتنا. ويعكس نمو الإيرادات والأرباح القوي، نهجنا في إدارة الديون، فعالية خطتنا الاستراتيجية طويلة الأمد».