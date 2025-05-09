إطلاق مشروع «تشيلسي ريزيدنسز من داماك» في مدينة دبي الملاحية

وقد شهد حفل الإطلاق في دبي حضور أميرة سجواني، العضوة المنتدبة في داماك العقارية، إلى جانب تود كلاين، الرئيس التجاري في نادي تشيلسي.
وسيستمتع السكان بمجموعة من المرافق الرياضية والصحية الحصرية التي تعكس هوية النادي، بما في ذلك ملعب كرة القدم على السطح، وصالة «الأكواريوم لاونج» التي تكتسي باللون الأزرق المميز لنادي تشيلسي، إلى جانب سينما خاصة تعرض أبرز المباريات في أجواء استثنائية.
كما يتيح المشروع أيضاً مركزاً رياضياً متكاملاً يحمل طابع نادي تشيلسي، يتيح للمقيمين فرصة خوض تجارب تدريبية بمعايير احترافية، فضلاً عن غرف «العلاج بالمطر» التي توفر تجارب استرخاء مبتكرة.
ولا تقتصر التجربة على المرافق الرياضية فقط، بل تمتد لتشمل مفهوماً للعافية يتضمن مركزاً للعلاج بالتبريد، وغرفاً للاسترخاء وسط عناصر الطبيعة.
بالإضافة إلى مسبح مصمم على طراز إنفينيتي واستوديو «يوغا»، وصالة «باورهاوس لاونج» الترفيهية متعددة الاستخدامات، والتي تضم مرافق للتمارين والتجارب الترفيهية مثل الملاكمة ورمي السهام ومتابعة مباريات كرة القدم.