«الاقتصاد» تطلق منظومة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً

أطلقت وزارة الاقتصاد، أمس، منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، كأول خدمة وطنية من نوعها تُعنى بحماية المنتجات الإماراتية المرتبطة بمنشأ جغرافي معيّن يحمل سمات وخصائص فريدة، بهدف تعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية للمنتجات ذات الهوية الوطنية.

وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في الأسواق الخارجية، بما ينسجم مع رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي مستدام يقوم على الابتكار والمعرفة.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة وسلامة الغذاء.

وبلدية دبي - إدارة سلامة الغذاء، ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والاتحاد النسائي العام، وهيئة البيئة - أبوظبي، وبحضور أكثر من 200 مشارك من المسؤولين والخبراء والمختصين، وممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والمجتمع المحلي.

ويمثل إطلاق خدمة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً محطة جديدة في توفير حماية شاملة للعلامات التجارية المرتبطة ببيئاتها الجغرافية، والمنتجات الوطنية ذات الهوية الثقافية والمحلية، وفتح آفاق جديدة أمامها للنمو، بما يحقق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والمعرفية والتراثية.

وأكد عبدالله آل صالح، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش الفعالية في دبي، أن تسجيل المنتجات الإماراتية المرتبطة بجغرافيا محددة يهدف إلى حمايتها بوصفها جزءاً من الهوية الثقافية والاقتصادية للدولة.

مشيراً إلى أن الحماية في الأسواق الدولية تكون بموجب الاتفاقيات الدولية، تحت منظمة الملكية الفكرية العالمية وفي إطار نطاق اتفاقية «تريبس» في منظمة التجارة العالمية التي تحمي المؤشرات الجغرافية. وأوضح أن بعض المنتجات تتميز بارتباطها بمنطقة معينة، مثل تمر الدباس أو سيراميك رأس الخيمة.

وشهدت الفعالية الإعلان عن 4 منتجات وطنية ضمن خطة المرحلة الأولى لخدمة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً،