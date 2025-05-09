«الاقتصاد» تطلق منظومة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً

وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في الأسواق الخارجية، بما ينسجم مع رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي مستدام يقوم على الابتكار والمعرفة.
وبلدية دبي - إدارة سلامة الغذاء، ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والاتحاد النسائي العام، وهيئة البيئة - أبوظبي، وبحضور أكثر من 200 مشارك من المسؤولين والخبراء والمختصين، وممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والمجتمع المحلي.
ويمثل إطلاق خدمة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً محطة جديدة في توفير حماية شاملة للعلامات التجارية المرتبطة ببيئاتها الجغرافية، والمنتجات الوطنية ذات الهوية الثقافية والمحلية، وفتح آفاق جديدة أمامها للنمو، بما يحقق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والمعرفية والتراثية.
مشيراً إلى أن الحماية في الأسواق الدولية تكون بموجب الاتفاقيات الدولية، تحت منظمة الملكية الفكرية العالمية وفي إطار نطاق اتفاقية «تريبس» في منظمة التجارة العالمية التي تحمي المؤشرات الجغرافية. وأوضح أن بعض المنتجات تتميز بارتباطها بمنطقة معينة، مثل تمر الدباس أو سيراميك رأس الخيمة.