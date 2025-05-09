9.1 % ارتفاع أصول «مبادلة للاستثمار»إلى 1.2 تريليون درهم نهاية 2024

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» النتائج المالية للمجموعة لعام 2024، حيث حققت الشركة أداءً قوياً عبر استثماراتها المتنوعة، ونجحت في تعزيز قوة ومرونة محفظتها الاستثمارية.

حيث ارتفعت قيمة أصولها بنسبة 9.1 % على أساس سنوي، لتصل إلى 1.2 تريليون درهم، مع تحقيق معدل عائد تراكمي سنوي بلغ 10.1 %، على مدى 5 سنوات.

وقال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «بفضل الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

والمتابعة والإشراف الحثيث من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الشركة، تواصل مبادلة مسيرتها الرائدة، وتمضي عاماً بعد آخر في تحقيق أهدافها وتطلعاتها، وتعزيز وتيرة النمو الاستراتيجي للمجموعة في قطاعات الأعمال المهمة».

وأضاف: «شكّل هذا العام محطةً بارزةً في مسيرتنا، حيث أكملنا عقدين من الأداء المالي المنضبط، كمستثمر يلعب دوراً محورياً في تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات على المدى الطويل.

وجاءت نتائجنا المالية لعام 2024، ونمو محفظتنا الاستثمارية، تجسيداً لنجاح استراتيجية مبادلة ومرونتها، وقدرتها على تحقيق إيرادات محسوبة المخاطر في القطاعات ذات الأولوية».

وقال: «أسّسنا محفظتنا الاستثمارية بطريقة تمكّننا من التكيّف مع متغيرات الأسواق، والتوسّع في القطاعات المستقبلية ذات الأولوية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، وعلوم الحياة، وأشباه الموصلات، والتصنيع المتقدّم، بما ينسجم مع أولوياتنا الوطنية».

وأشار إلى أنه «من أبرز نجاحات عام 2024، تأسيس شركة «إم جي إكس»، من قبل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، كشركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالشراكة بين مبادلة وشركة «جي 42»، وتواصلمبادلة العمل لتعزيز مكانتها كشريك استثماري موثوق.

ما نجحنا في تمتين الشراكات وعلاقات التعاون مع عدد متزايد من أبرز المستثمرين العالميين، بمناطق جغرافية وقطاعات أعمال مهمة، ما يعكس الثقة الكبيرة في نهج أعمالنا واستراتيجيتنا طويلة الأمد.

وسنمضي في ترسيخ هذه الشراكات، وتعزيز استثماراتنا في مجالات الابتكار، وتأسيس شركات جديدة بأبوظبي، وحول العالم». وزاد توظيف الاستثمارات بنسبة 33.7 % على أساس سنوي، لتصل إلى 119 مليار درهم.

وارتفعت الإيرادات من الاستثمار وبيع الأصول بنسبة 10 % إلى 109 مليارات. ويتم بناء محفظة أعمال مستقرة ومنسجمة للشركة عاماً بعد الآخر، حيث توزعت ما بين 40 % في الشركات الخاصة، و23 % في الأسواق العامة، و17 % في البنية التحتية والعقارات.

وقال كارلوس عبيد الرئيس المالي للشركة: نواصل العمل على تعزيز وتنويع استثماراتنا، عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، مستفيدين من مكانتنا المالية القوية، وتكلفة الدين المنخفضة، ونسبة مديونية منضبطة تبلغ 7.8 %».