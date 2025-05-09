136.6 مليون درهم صافي أرباح «باركن» في الربع الأول بنسبة نمو 32 %

أعلنت شركة باركن ، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المدفوعة في إمارة دبي، نتائجها التشغيلية والمالية للربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 176.2 مليون درهم (بزيادة نسبتها 27%)، مع توسّع الهامش إلى 64%.

وبلغ صافي الربح 136.6 مليون درهم (بنمو32%). ووصل إجمالي إيرادات الشركة إلى 273.3 مليون درهم (بزيادة 27%).

وقال المهندس محمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: يعتمد نجاح شركة باركن وآفاق نموه المستقبلية على التطور المستمر لمدينة دبي كوجهة عالمية رائدة للسياحة والأعمال والاستثمار.

وعليه فقد حققت الشركة بداية قوية لعام 2025 بأداء مالي قياسي مدعوم بقدراتنا التشغيلية والتكنولوجية الرائدة، وأثمر هذا الأداء التشغيلي القوي عن تحقيق مستويات قياسية في الإيرادات بنسبة 27% لتصل إلى 273.3 مليون درهم.

وأضاف: جاءت هذه النتائج الاستثنائية مدعومةً بزيادة إيرادات مواقف المركبات العامة والمواقف الخاصة التابعة للمطورين، وزيادة مبيعات البطاقات الموسمية، بالإضافة إلى تحسن الإيرادات الناجمة عن الغرامات.

كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 27% لتصل إلى 176.2 مليون درهم مع هامش ربح يبلغ 64%، وصافي الدخل بنسبة بلغت 32% ليصل إلى 136.6 مليون درهم، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى النمو القوي لإيراداتنا والاستفادة من الرافعة التشغيلية ومبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية".