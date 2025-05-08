4.6 مليارات درهم صافي أرباح «إعمار العقارية» للربع الأول بنمو 25 %

حقّقت شركة إعمار العقارية أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025 محافظة على الزخم التصاعدي الذي شهدته العام الماضي. وارتفع صافي أرباح الشركة إلى 4.6 مليارات درهـم بنهاية الربع الأول بنمو 25 % عن الفترة المقابلة من 2024، فيما زادت الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 27 % ليبلغ 5.4 مليارات درهم.

وبلغت المبيعات العقارية للشركة حوالي 19.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 42 % مقارنة بمبيعات الربع الأول من عام 2024 التي بلغت حوالي 13.5 مليار درهم. كما نمت المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز إلى نحو 127 مليار درهم بزيادة 62 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يبشر بنمو قوي في الإيرادات خلال السنوات المقبلة. وسجلت إعمار إيرادات بلغت 10.1 مليارات درهم، محققة نمواً بنسبة 50 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وقال محمد العبار، مؤسّس إعمار: «تعد النتائج الربع سنوية فرصة لإعادة ابتكار ما نستطيع تحقيقه - ليس فقط في أساليب

البناء والتطوير، ولكن أيضاً في كيفية التفكير، والقيادة، والتواصل مع الآخرين. وهذه النتائج ليست مجرد أرقام، بل هي

انعكاس لطموح فريق عمل يرفض الاكتفاء بما تم تحقيقه، ومجتمع يلهمنا السعي المستمر لتحقيق ما هو أفضل. ونحن في

إعمار، لا نكتفي بتحقيق الفرص الممكنة — بل نضع آفاقاً جديدة لما ينبغي تحقيقه. وتعتمد مسيرتنا على مواهب تتمتع بأفكار جريئة، وبيئة تكافئ الابتكار، والتزام نحو إعادة تشكيل ملامح المستقبل من خلال رؤية واضحة ودقيقة».

وشهد الربع الأول من عام 2025 إطلاق 12 مشروعاً في مختلف المخططات الرئيسية في دولة الإمارات، ما أدى إلى تسجيل الشركة مبيعات ربع سنوية قياسية بلغت 16.5 مليار درهم بزيادة نسبتها 28 % مقارنة بالربع الأول من عام 2024.

تسوّق وتجزئة

وسجلت عمليات إعمار في مجالات مراكز التسوق، والتجزئة، والتأجير التجاري إيرادات بقيمة 1.5 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025. وخلال الفترة ذاتها، حققت المحفظة أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغت 1.3 مليار درهم. ويعزى هذا الأداء إلى تحسّن الإيجارات عند تجديد عقود الإيجار، والنمو المستمر في مبيعات المستأجرين، والحفاظ على معدلات إشغال مرتفعة عبر الأصول الرئيسية. وبلغ متوسط الإشغال في أصول مراكز التسوق التابعة لإعمار حتى 31 مارس 2025 نحو 98 %.

العمليات العقارية الدولية

حققت العمليات العقارية الدولية لإعمار مبيعات بقيمة 2.8 مليار درهم، ما يعكس استمرار الطلب في الأسواق الرئيسية. وبلغت الإيرادات من هذه العمليات 626 مليون درهم. ويعزى هذا الأداء بصورة رئيسية إلى النتائج القوية المحققة في كل

من الهند ومصر. وشكّلت الإيرادات من العمليات العقارية الدولية نحو 6% من إجمالي إيرادات إعمار في الربع الأول.

الضيافة والتسلية والترفيه

وسجلت قطاعات الضيافة، والتسلية، والترفيه في إعمار، إيرادات بقيمة 1.1 مليار درهم مدعومة بازدهار السياحة وازدياد الطلب المحلي. وبلغ متوسط إشغال فنادق إعمار في دولة الإمارات، بما فيها الفنادق التي تديرها الشركة، ما نسبته 82 % خلال الربع الأول من عام 2025. كما وسّعت الشركة محفظتها الفندقية بإضافة فندقين جديدين يضمان أكثر من 600 غرفة.