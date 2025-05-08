محمد بن راشد: طيران الإمارات أداة تحوّل اقتصادي للإمارات وجسر تنموي ينقلنا عبر السماء نحو المستقبل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن طيران الإمارات ليست شركة نقل، بل هي أداة تحول اقتصادي لدولة الإمارات، وشريان إستراتيجي يربط قارات العالم، وجسر تنموي ينقلنا عبر السماء نحو المستقبل.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نبارك لـ121 ألف عضو في فريق مجموعة طيران الإمارات وعلى رأسهم الشيخ أحمد بن سعيد والسير تيم كلارك".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "مجموعة طيران الإمارات تحلق في السماء كعادتها لتكون أعلى مجموعة طيران ربحية في العالم بأرباح سنوية تتجاوز 22 مليار درهم .. وإيرادات 145 مليار درهم".

واختتم سموه: "طيران الإمارات ليست شركة نقل.. بل هي أداة تحول اقتصادي لدولة الإمارات.. وشريان إستراتيجي يربط قارات العالم .. وجسر تنموي ينقلنا عبر السماء نحو المستقبل".