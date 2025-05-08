"أ.ر.م. القابضة" تطلق مشروعاً حضرياً على مضمار جبل علي

أعلنت مجموعة أ.ر.م. القابضة، الشركة الاستثمارية متعددة التخصصات في دولة الإمارات، عن شراكة إستراتيجية مع استوديو الهندسة المعمارية العالمي بيج- بياركي إنجلز لإطلاق مخطط رئيسي يعيد إحياء المنطقة المحيطة بمضمار جبل علي، على مساحة تمتد إلى خمسة كيلومترات مربعة، في مشروع يُجسّد تحولًا حضريًا نوعيًا يعكس رؤية مستقبلية طموحة تنسجم مع خطة دبي الحضرية 2040.

ويمثل التعاون بين الجانبين نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة في دبي، حيث تمزج الرؤية المعمارية مع القيم الثقافية، ويتكامل التصميم الإنساني مع الابتكار العمراني.

جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم في مضمار جبل علي بحضور عدد من كبار الشخصيات، حيث وقّع محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أ.ر.م. القابضة، اتفاقية الشراكة مع المعماري العالمي بياركي إنجلز، المؤسس والمدير الإبداعي لمجموعة "بيج".

وقال محمد سعيد الشحي، إن هذه الشراكة مع مجموعة بيج - بياركي إنجلز تُجسّد ترجمة حقيقية لقيم “أ.ر.م. القابضة” الجوهرية المتمثلة في الإبداع، والنزاهة، والمرونة؛ وهي القيم التي تقود رؤيتها في تطوير مشاريع عمرانية تحدث أثرًا حقيقيًا.

وأضاف أنه انطلاقًا من قناعة المجموعة الراسخة بأهمية ابتكار مساحات ترتقي بتجربة الإنسان، وتعزّز الروابط في مجتمع يضم أكثر من 200 جنسية، نُصمّم بيئات تُعزّز التواصل والتفاهم، وتُمهّد الطريق لتمكين الازدهار الإنساني والاقتصادي.

وأشار إلى أن هذا المشروع ليس مجرد تطوير عمراني، بل هو إعادة اكتشاف لهويتنا وتاريخنا، وصياغة لرؤية مستقبلية تنطلق من جذورنا الراسخة، فمن خلال دمج عناصر التراث الإماراتي مع معايير التصميم المعماري العالمي، نطمح إلى ابتكار مساحات نابضة بالحياة، تنبع من خصوصية المكان وروحه الأصيلة، وتنطلق بثقة نحو آفاق الغد.

وقال: "نحن أمام رحلة تحوّل حضري تُعيد توظيف هذه المساحة، لا كمصدر إلهام حيّ لمجتمعات تنبض بالازدهار وتُلهم أجيال المستقبل. وتسعى مجموعة أ.ر.م. القابضة إلى إعادة تعريف مفهوم المدينة العصرية عبر بيئة تحتفي بالتراث، وتُكرّس مبادئ الاستدامة، وتُعزّز جودة الحياة".

وأكد أن المخطط الرئيسي يُجسّد التزام مجموعة أ.ر.م. القابضة العميق برسم ملامح مستقبل إمارة دبي، من خلال تطوير بيئات عمرانية تضع الإنسان في قلب التجربة، وتُقدّم قيمة استثنائية للمجتمع والشركاء.

وأضاف أن المجموعة لا تسعى إلى إنشاء مشروع عمراني تقليدي، بل إلى بناء نموذج متكامل يعكس رؤيتها لمدينة أكثر ترابطًا واستدامة، تحتفي بالهوية وتواكب تطلعات المستقبل، وتجسد روح دبي.

وسيشكّل هذا المشروع نموذجًا متقدمًا للتخطيط الحضري المعاصر، حيث تتكامل فيه المساحات الخضراء، والبنية التحتية المرنة، والمرافق المجتمعية، ضمن بيئة عمرانية مستدامة تضع الإنسان في صميم التجربة.

ويعتمد المخطط على 17 مؤشر أداء رئيسيا قابلا للقياس، لضمان تحقيق نتائج ملموسة في الصحة العامة، والاقتصاد المحلي، والبيئة، والتماسك المجتمعي.

وأكد بياركي إنجلز، أن المشروع يقدّم تصورًا جديدًا لموقع مضمار جبل علي، حيث يتحوّل إلى مجموعة من الجزر الحضرية المرتبطة ببعضها داخل واحة خضراء.

وأضاف أن هذه الجزر تتصل بالأحياء المحيطة، فيما تشكّل الحديقة المركزية القلب النابض للمشروع، وتمتد منها المساحات الخضراء لتندمج مع النسيج العمراني، في مشهد طبيعي حي ومفتوح للجميع، مشيرا إلى إضافة حي جديد إلى دبي، لتُصبح المسؤولية البيئية والنمو الاجتماعي أساسا راسخة للتنمية العمرانية.

ويمتاز التصميم العمراني للمشروع بقدرته على خلق بيئة مشجّعة على الحركة اليومية والمشي والتفاعل المجتمعي، حيث يمكن للسكان الوصول سيرًا على الأقدام في غضون خمس دقائق إلى المرافق الحيوية، والمناطق المفتوحة، وأماكن العمل والخدمات الاجتماعية.

كما يسهم المشروع في تحسين مؤشرات الصحة العامة، من خلال تعزيز نمط حياة نشط، وتوفير مراكز متطورة للصحة والعافية، ومساحات خضراء داعمة للرفاه الجسدي والنفسي.

ويعكس المشروع التزاما عميقا بالهوية الإماراتية، من خلال دمج عناصر التراث المحلي في التصميم، بما في ذلك الفروسية والمساكن المستوحاة من العمارة التقليدية، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات المأكولات، والتجزئة، والفنون.

ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية في المشروع مع مطلع عام 2026، ما يُشكّل انطلاقة لمرحلة جديدة من التحوّل الحضري في دبي، حيث يلتقي الطموح بالواقع وتُعاد صياغة ملامح المدينة بما يواكب تطلعاتها المستقبلية.