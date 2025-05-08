فلاي دبي تضيف بيشاور إلى شبكتها في باكستان

أعلنت فلاي دبي اليوم عن إطلاق رحلاتها إلى بيشاور في باكستان اعتباراً من 15 مايو 2025، سيتم تشغيل الرحلات إلى مطار باجا خان الدولي (PWA) والمعروف أيضاً بـ مطار بيشاور الدولي من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي.

سيتم تشغيل رحلات يومية بين دبي وبيشاور، مما يوفر للمسافرين من دولة الإمارات والمنطقة خيارات أكثر ملاءمة للسفر.

بدأت فلاي دبي تسيير رحلاتها إلى باكستان لأول مرة في عام 2010 مع إطلاق أول رحلاتها إلى كراتشي، بالإضافة إلى بيشاور توفر الناقلة أيضاً رحلات إلى إسلام أباد ولاهور وفيصل آباد وكراتشي ومُلتان وكويتا وسيالكوت.

تقع بيشاور في شمال غرب باكستان، وتتميز بتاريخ عريق يجعلها من أقدم مدن جنوب آسيا. وتتميز بمعالم ثقافية بارزة، مثل حصن بالا حصار التاريخي وسوق قيس خواني، الذي كان في السابق ملتقى للتجار والشعراء.

ونمت شبكة فلاي دبي اليوم لتغطي أكثر من 130 وجهة، 97 منها كانت وجهات غير مخدومة برحلات طيران مباشر من دبي. يخدمها أسطول من 89 طائرة من طراز بوينغ 737.

تفاصيل الرحلات

اعتباراً من 15 مايو، سيتم تشغيل الرحلات يومياً من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي إلى مطار باجا خان الدولي و المعروف أيضاً بـ مطار بيشاور الدولي.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي الدولي إلى بيشاور من 5270 درهما وأسعار الدرجة السياحية من 1,300 درهم.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من بيشاور إلى دبي من 391,600 روبية باكستانية وأسعار الدرجة السياحية من 104,950 روبية باكستانية.