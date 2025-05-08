طيران الإمارات تعلّق جميع رحلاتها إلى باكستان حتى 10 مايو

علقت شركة طيران الإمارات جميع رحلاتها إلى باكستان حتى يوم 10 مايو، نظراً لاستمرار الغموض المحيط بإمكانية استخدام المجال الجوي والمطارات في البلاد.

وأعربت الشركة عن اعتذارها للمسافرين المتأثرين بهذا القرار، مشيرةً إلى أنها تتابع المستجدات عن كثب، وستقوم بنشر أي تحديثات تشغيلية عبر موقعها الإلكتروني.

ودعت طيران الإمارات المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم عبر صفحة "حالة الرحلة" على الموقع الرسمي، مشددة على ضرورة الالتزام بالإرشادات التالية:

لن يُسمح للمسافرين المتجهين إلى باكستان أو على متن رحلات مواصلة إلى هناك بالسفر حتى إشعار آخر.

على الركاب الذين أُلغيت رحلاتهم الامتناع عن التوجه إلى المطار.

يُرجى من العملاء المتضررين التواصل مع وكلاء السفر لإعادة ترتيب خططهم، أو الاتصال بطيران الإمارات في حال تم الحجز مباشرة عبر الشركة.

وتؤكد الشركة أن سلامة الركاب وراحة المسافرين تبقى على رأس أولوياتها، داعيةً الجميع إلى متابعة آخر المستجدات عبر موقعها الرسمي.