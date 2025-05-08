«روتشيلد آند كو» تعيّن مستشار عملاء ضمن فريق إدارة الثروات في دبي

أعلنت وحدة أعمال إدارة الثروات لشركة روتشيلد آند كو عن تعيين رامي سعد مستشاراً للعملاء في مكتب دبي، في خطوة تعكس جهودها لتلبية الطلب المتزايد من العملاء في ظل النمو المستمر الذي تحققه. وعمل رامي سعد قبل انضمامه للشركة في مجموعة ميرابو، حيث شغل منصب المدير الأول للعلاقات، وقدم إسهامات مهمة لاستراتيجية التوسع الخاصة بالبنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان آخرها في أبوظبي، حيث تولى مسؤولية إدارة محفظة كبيرة من العملاء وقبل ذلك، عمل رامي سعد في شركتي هيريتج كابيتال وديلويت.

وتوفر روتشيلد آند كو خدمات استشارية مستقلة وخدمات إدارة الاستثمارات التقديرية وخدمات المشورة للعائلات ذات الملاءة المالية الفائقة ورواد الأعمال والجمعيات الخيرية والمؤسسات. وأطلقت الشركة وحدة أعمال إدارة الثروات في دبي العام الماضي، تماشياً مع استراتيجية المجموعة الرامية إلى الاستثمار في أسواق واعدة تمتلك فيها شبكة واسعة وسمعة مرموقة.

وقال ساشا بنز، رئيس وحدة أعمال إدارة الثروات في روتشيلد آند كو في الشرق الأوسط: «يسرنا التقدم الذي أحرزته وحدة أعمال إدارة الثروات في دبي، والتقدير الذي نلقاه من عملائنا نظير خدماتنا المستقلة والشاملة في مجال إدارة الثروات. وبالنظر إلى النجاح المميز الذي حققناه حتى الآن، فإننا نسعى إلى توسيع فريق عملنا وحضورنا في دبي، ما يعزز التزامنا طويل الأجل تجاه هذه السوق الاستراتيجية التي تواصل تحقيق مزيد من التطور بوصفها مركزاً عالمياً للثروات. وكلنا ثقة بأن خبرة رامي سعد الواسعة وشبكة علاقاته ستدعم مسيرتنا نحو تحقيق مزيد من الإنجازات في المنطقة».