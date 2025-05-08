نجم هوليوود «تيري كروز» يتملّك شقة فاخرة في دبي

انضمام النجم العالمي «تيري كروز» رسمياً إلى مجتمع ملاك الوحدات العقارية الفاخرة في دبي وقّع نجم هوليوود عقد تملك أول وحدة سكنية فاخرة ضمن مشروع «بن غاطي أكوارايز»، وذلك خلال حفل استضافته «كوكاكولا أرينا» بحضور حاشد قارب 12,000 من الشخصيات البارزة، والمستثمرين، وصنّاع القرار في القطاع العقاري من داخل الدولة وخارجها.

ويُمثل الحدث تتويجاً لمسيرة شراكة استراتيجية جمعت «بن غاطي» بالنجم «تيري كروز»، الذي ارتبط اسمه بالعديد من المحطات المفصلية في مسيرة الشركة، كان أبرزها تقديمه لحفل إطلاق مشروع «مرسيدس-بنز بليسز» من بن غاطي، وتتويج الفائزين بمسابقة «بن غاطي» للتصوير الفوتوغرافي، إضافةً إلى تقديمه لحفل إطلاق مشروع «بن غاطي أكوارايز».

ويُضاف هذا التوقيع المميز إلى قائمة «بن غاطي» المتنامية من نخبة المشاهير العالميين المالكين لعقاراتها، وفي مقدمتهم نيمار جونيور، أندريا بوتشيلي، وأيميريك لابورت، بما يعكس مكانة الشركة الرائدة في قطاع العقارات الفاخرة، ويعزز من حضورها الدولي المتصاعد.

ثقة متزايدة

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «بن غاطي» محمد بن غاطي: «نشعر بفخر بالغ بانضمام النجم العالمي «تيري كروز» إلى نخبة الملاك في مشروع «بن غاطي أكوارايز»، ولا شك أن هذه الخطوة تحمل دلالاتٍ بالغة الأهمية تعكس الثقة العالمية المتزايدة في مشروعات الشركة»، مضيفاً أن الحدث يُعد رسالة قوية تعكس التزام «بن غاطي» الراسخ بتقديم مشروعات نوعية ترتقي بمفهوم المعيشة الحضرية، وتسهم في صياغة مشهد عمراني معاصر يواكب طموحات دبي المستقبلية.

وتخلل الحفل بثٌّ مباشر من موقع المشروع في منطقة الخليج التجاري بدبي، أعلن خلاله فريق المهندسين المشرفين على التنفيذ عن بدء الأعمال الإنشائية رسمياً، في خطوة تجسّد التزام «بن غاطي» بمكانتها كأسرع مطوّر عقاري في دولة الإمارات، مع التأكيد على إنجاز المشروع بالكامل بحلول مايو 2027، وفق أرقى معايير الجودة والدقة في التنفيذ.

موقع استثنائي

ويُعد «بن غاطي أكوارايز» أحد أبرز المشاريع السكنية الحديثة في دبي، حيث استُوحي تصميمه الهندسي من انسيابية حركة المياه، ليعكس جمالية الطبيعة وأناقة العمارة المعاصرة، ضمن موقع استثنائي ينبض بالحياة، ويضم المشروع 1,598 وحدة سكنية متنوّعة المساحات والفئات، تتراوح من استوديو إلى أربع غرف وصالة، إلى جانب مجموعة حصرية من الشقق الفاخرة ذات الأجنحة الملكية الاستثنائية، التي ترتقي بمفاهيم السكن الفاخر إلى آفاق جديدة.

كما يتضمن المشروع شاطئاً اصطناعياً على 27,000 قدم مربع، ومسبحاً بانورامياً في الطابق الثالث والعشرين بطول 44 متراً وعرض 12 متراً، يُطل مباشرة على برج خليفة، فضلاً عن صالة رياضية عصرية، و22 وحدة تجارية تضم مجموعة مختارة من المطاعم والمقاهي الراقية.