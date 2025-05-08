"باراديم" تفتتح مقرها الجديد في مركز دبي المالي العالمي

أعلنت "باراديم إس أو إس للخدمات المؤسسية"، وهي شركة حديثة التأسيس توفر حلولاً تشغيلية متكاملة لمديري إدارة الثروات والأصول، عن انطلاق أعمالها رسمياً في مركز دبي المالي العالمي.

وقال كين جينسبيرج، مؤسس شركة "باراديم": "انطلاقاً من خبرتي كرئيس تنفيذي للعمليات ومدير مالي سابق للعديد من صناديق التحوط الكبرى، أُدرك تماماً حجم الصعوبات التي تنطوي عليها عملية تأسيس وإدارة العمليات في الشركات. وتسعى شركتنا إلى تبسيط هذه العملية بشكل جذري، حيث نتكفل بكافة المتطلبات التشغيلية غير الاستثمارية، مما يتيح لعملائنا التركيز على أولوياتهم الأساسية المتمثلة في إدارة محافظهم الاستثمارية وتطوير أعمالهم. أسستُ هذه الشركة لأنني شعرت بالحاجة الماسّة إليها عندما كنت أتولى منصب رئيس تنفيذي للعمليات. فلو كانت ’باراديم‘ موجودة عندما كنتُ أؤسس شركاتي في هذه المنطقة، لوفّرت عليّ الكثير من الوقت والمال والجهد. وفي ظلّ النمو المتسارع الذي يشهده قطاع إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي، أعتقد أن هذا هو الوقت المثالي لتأسيس أعمالنا في المركز".

نمو متسارع

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي: "سررنا باختيار شركة ’باراديم‘ لمركز دبي المالي العالمي مقراً لعملياتها، وهذا يؤكد على النمو المتسارع لقطاع إدارة الثروات والأصول لدينا الذي يضم حالياً أكثر من 420 شركة. ومع تطور منظومة أعمالنا، يتطلع العملاء إلى خدمات متخصصة تعزز قدرتهم على النجاح. وستساهم ’باراديم‘ أيضاً في دعم هذا النمو من خلال تبسيط العمليات لمديري الأصول والمستشارين الاستثماريين".