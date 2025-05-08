غرفة دبي العالمية تفتتح مكتباً تمثيلياً في العاصمة البنغالية دكا

افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مكتباً تمثيلياً خارجياً جديداً في العاصمة البنغالية دكا بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في دبي وبنغلاديش.

ومع افتتاح المكتب الجديد في دكا، يرتفع عدد المكاتب التمثيلية الخارجية لغرفة دبي العالمية إلى 35 مكتباً. وتندرج هذه الخطوة في إطار مبادرة "دبي جلوبال" التي تهدف إلى تأسيس 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول عام 2030، وذلك للمساهمة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التوسّع الدولي للشركات المحلية في 30 سوقاً ذات أولوية في مختلف أنحاء العالم.

وجاء افتتاح المكتب خلال حفل أقيم في العاصمة البنغالية دكا، وحضره سعادة عبدالله علي عبدالله خصيف الحمودي، سفير الدولة لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وحشد من ممثلي مجتمع الأعمال في بنغلاديش.

ويأتي افتتاح المكتب الجديد في وقت يشهد فيه التعاون الاقتصادي بين دبي وبنغلاديش نمواً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي 6.3 مليار درهم خلال العام الماضي مسجلاً زيادةً سنويةً بنسبة 9%، مقارنةً بـ 5.8 مليار درهم في عام 2023.

ويتجلى الاهتمام المتزايد بالاستثمار في دبي، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات البنغالية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 9,094 شركة مع نهاية الربع الأول من عام 2025.

وتعليقاً على افتتاح المكتب الجديد، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تشكل بنغلاديش سوقاً ديناميكية سريعة النمو وتزخر بالكثير من الفرص الواعدة للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها. ويمثل افتتاح مكتبنا الجديد في دكا خطوةً مهمةً نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، كما سيلعب دوراً محورياً في تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال، وتسهيل العلاقات التجارية، وجذب الاستثمارات، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال. ونحن على يقين بأن هذا المكتب سيفتح آفاقاً جديدة من العلاقات الاقتصادية المثمرة".

وسيعمل مكتب دكا على دعم مصالح الشركات العاملة في دبي وبنغلاديش، وتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال البنغالي، وبناء علاقات راسخة مع الشركاء في القطاعين العام والخاص. كما وسيقوم المكتب كذلك بعرض المزايا التنافسية لدبي، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للأعمال، فضلاً عن مشاركة المعلومات الاستثمارية الضرورية لمساعدة الشركات البنغالية على دخول سوق دبي، والاستفادة من مكانة الإمارة كبوابة للتوسع العالمي.

وبالإضافة إلى ذلك، سيوفر المكتب الجديد الدعم والمشورة لشركات دبي التي تخطط للتوسع إلى بنغلاديش، وذلك من خلال تقديم المعلومات اللازمة حول السوق البنغالية، والتعريف بالفرص التجارية فيها، فضلاً عن ربط الشركات المحلية في الإمارة مع أصحاب المصلحة الموثوقين والشركاء المحتملين الذين يمكنهم مساعدتها في دخول سوق بنغلاديش وتوسيع عملياتها التشغيلية.