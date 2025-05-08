أرباح «إعمار للتطوير» الفصلية تقفز 48% إلى 1.9 مليار درهم

قفزت الأرباح الصافية لشركة «إعمار للتطوير» في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 48% لتصل إلى 1.92 مليار درهم مقارنة مع 1.3 مليار درهم في الربع نفسه من العام الماضي.

المبيعات العقارية

وسجّلت إعمار للتطوير مبيعات عقارية بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليارات دولار)، بزيادة 28% مقارنةً بمبيعات الربع الأول من 2024 التي بلغت 12.9 مليار درهم (3.5 مليارات دولار) وساهم الإطلاق الناجح لـ12 مشروعاً جديداً عبر مختلف المخططات الرئيسية خلال الربع الأول من العام الجاري في ترسيخ المكانة الريادية للشركة في السوق، وتعزيز فرصها لمواصلة النمو المستدام في المستقبل.

وبلغت الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز 100.1 مليار درهم (27.3 مليار دولار) حتى 31 مارس 2025، بزيادة 52% مقارنةً بالفترة ذاتها من 2024، ما يبشر بنمو ملحوظ في الإيرادات خلال السنوات المقبلة.

وسجّلت الشركة إيرادات بقيمة 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) في الربع الأول، بزيادة 43% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

الأرباح

وبلغ صافي الأرباح (قبل احتساب الضرائب) 2.8 مليار درهم (753 مليون دولار)، بزيادة 49% مقارنةً بالربع الأول من 2024.

وتواصل إعمار تركيزها على تقديم خدمات عالية الجودة، بما يضمن رضا العملاء وتعزيز الروابط معهم كما تواصل الشركة تنفيذ ممارسات مستدامة في مجالات استخدام الموارد، وإدارة النفايات، والحفاظ على البيئة.

استدامة

وقال محمد العبار، مؤسّس شركة إعمار: "إنّ النتائج التي حققناها خلال الربع الأول من عام 2025 تعكس الأسلوب الجريء الذي اتبعناه لإعادة تشكيل مستقبل السوق العقاري. فالأمر لا يقتصر على تحقيق النمو المالي، بل يمتد إلى ابتكار أساليب جديدة للحياة، والعمل، والازدهار داخل مجمّعاتنا. وقد استطعنا الحفاظ على دورنا الرائد من خلال التركيز على الاستدامة طويلة الأمد، وحداثة التصميم، وسلاسة تجربة العملاء بالرغم من التغيرات المتسارعة في السوق".

وأضاف: "بينما نتطلع إلى المستقبل، نعمل بعزم أكبر على تعزيز الابتكار في كافة جوانب أعمالنا. فنجاحنا في هذا الربع الأول لم يكن سوى البداية، ونحن مستعدون لوضع معايير جديدة في الجودة، والتواصل، وتطوير المجتمعات، بما يضمن لإعمار الاستمرار في لعب دور محوري في تحقيق رؤية دبي المستقبلية".