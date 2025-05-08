1.3 مليار درهم صافي أرباح "أدنوك للحفر" خلال الربع الأول من 2025

أعلنت شركة أدنوك للحفر، اليوم، عن تحقيقها لنتائج مالية قوية للربع الأول للعام 2025، مما يعزز مسار نموها التصاعدي، ويعكس مرونة أدائها المالي ويمهد لعام آخر من النمو والنجاحات.

وحققت الشركة إيرادات بلغت 4.30 مليارات درهم بزيادة 32% على أساس سنوي ، فيما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، 1.96 مليار درهم بزيادة 22% على أساس سنوي كما بلغ صافي الأرباح 1.30 مليار درهم بزيادة 24% على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن تحافظ "أدنوك للحفر" على زخم النمو في العام 2025 بفضل الدعم الذي يوفره الطلب القوي والمستمر على خدماتها، وتركيز الشركة المستمر على التميز التشغيلي والاستثمارات الإستراتيجية في توسيع الأسطول والخدمات المتكاملة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والتوسع على المستوى الدولي.

وقال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، إن بداية الشركة القوية للربع الأول من العام 2025 تعكس مرونة أدائها المالي وتمهد لعام آخر من النمو، وتؤكد أنها تتقدم بثبات نحو تنفيذ أولوياتها الإستراتيجية، المتمثلة في توسيع أسطول حفاراتها ونطاق خدماتها لحقول النفط، وتطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.

وأضاف أن حصول الشركة على عقود جديدة وتوسعها في أسواق إستراتيجية، ساهم في نمو حجم أعمالها وتعزيز التزامها بالابتكار ورفع الكفاءة التشغيلية عبر كافة قطاعات أعمالها وعملياتها.

وقال إن "أدنوك للحفر" وبفضل التدفقات القوية المتوقعة للإيرادات، والطلب المستمر على خدماتها، وإستراتيجياتها التوسعية على المستوى الدولي، ورؤيتها الواضحة للأرباح المستقبلية، تمتلك الإمكانات والمقدرات الضرورية لتحقق النمو المستدام ونعزز القيمة لمساهميها، مع التأكيد على التزامها بدورها الرائد في تطوير الخدمات في أسواق الطاقة المحلية والعالمية عبر تعزيز الابتكار وإدماج التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي.

ووافق مساهمو الشركة خلال اجتماعهم السنوي الذي عقد في 18 مارس 2025، على جميع بنود جدول الأعمال، بما في ذلك توزيعات الأرباح النقدية النهائية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وبلغت قيمة توزيعات الأرباح النقدية النهائية التي وافق عليها المساهمون 394 مليون دولار أمريكي “حوالي 9.05 فلوس للسهم الواحد”، وقد تم دفعها في أبريل 2025، وبذلك، يصل إجمالي توزيعات أرباح عام 2024 إلى 788 مليون دولار أمريكي “حوالي 18.1 فلسا للسهم الواحد”، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي مقارنة بعام 2023.

واعتمد مجلس الإدارة في 7 مايو 2025 دفع توزيعات الأرباح على أساس ربع سنوي. ستصل قيمة توزيعات أرباح الربع الأول للعام 2025 إلى 217 مليون دولار أمريكي “أي حوالي 5 فلوس للسهم الواحد”، ومن المتوقع دفع التوزيعات في 28 مايو 2025 أو خلال أيام قبل أو بعد هذا التاريخ لجميع المساهمين المسجلين في 19 مايو 2025.

وسُيعتمد مبلغ توزيعات الربع الأول البالغ 217 مليون دولار كحد أدني لتوزيعات الأرباح الفصلية للثلاث أرباع التالية للعام 2025.

ويجوز لمجلس الإدارة، بناءً على سياسة توزيع الأرباح، الموافقة على توزيعات أرباح إضافية تتجاوز الحد الأدنى التصاعدي للتوزيعات، وذلك بعد دراسة فرص النمو ذات العوائد النقدية العالية.