"دبي المالي" يُطلق برنامج الإقراض والاقتراض المركزي للأوراق المالية

أطلق “سوق دبي المالي”اليوم برنامج الإقراض والاقتراض المركزي للأوراق المالية، وهو مبادرة استراتيجية لتطوير البنية التحتية للسوق وتعزيز السيولة، وتحسين آلية تحديد الأسعار، وتوسيع نطاق مشاركة المستثمرين في سوق دبي المالي.

وتُدير شركة دبي للمقاصّة المملوكة بالكامل لسوق دبي المالي، برنامج إقراض واقتراض الأوراق المالية بصفتها الجهة المركزية المسؤولة عن تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية لجميع معاملات إقراض واقتراض الأوراق المالية.

ويوفر البرنامج إطاراً مركزياً شفافاً ومنظماً تنظيماً كاملاً لإقراض واقتراض الأوراق المالية المؤهلة، وفق القواعد ذات الصلة التي تحددها شركة دبي للمقاصة، وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بهالإدارة المخاطر والحوكمة.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي إن السوق يقدم إطاراً قوياً وشفافاً لإقراض واقتراض الأوراق المالية، وهو جانب بالغ الأهمية لتطوير السوق، ومن شأنه تمكين المستثمرين من شريحة المؤسسات - وقريباً الأفراد - من المشاركة في إجراءات إقراض واقتراض الأوراق المالية في ظل بيئة آمنة ومنظمة وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجيتنا الشاملة لتعزيز سيولة السوق، وتطوير بنيته التحتية، ودعم بناء قاعدة مستثمرين متنوعة ومستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

ويُتيح البرنامج للمستثمرين الذين يحتفظون بالأوراق المالية المؤهلة لفترات طويلة عرضها للاقتراض، بينما يُمكن للمقترضين، بما في ذلك صناديق التحوّط وصنّاع السوق، الوصول إلى هذه الأوراق المالية لتنفيذ استراتيجيات التداول وتعزيز السيولة.

وتُنفَّذ معاملات القروض من خلال آلية مطابقة مركزية، فيما تتم عملية التسوية مع الجهة المركزية المسؤولة عن المقاصة، مما يضمن سرية تامة بين الأطراف المتعاملة.

ويتضمن برنامج إقراض واقتراض الأوراق المالية بروتوكولات شاملة لإدارة المخاطر، تشمل متطلبات الهامش وإدارة الضمانات، وذلك بالاستفادة من القدرات التي توفرها شركة دبي للمقاصة بصفتها الجهة المركزية المسؤولة عن إجراءات التسوية.

وتساهم هذه الضمانات إلى حد كبير في تخفيف مخاطر الطرف المقابل ومختلف المخاطر التشغيلية لجميع المشاركين.

ويُؤكد إطلاق برنامج الإقراض والاقتراض المركزي للأوراق المالية التزام سوق دبي المالي الراسخ بالابتكار وحماية المستثمرين وتعزيز نمو السوق على المدى البعيد.