«موانئ أبوظبي» ترفع القدرة التشغيلية لمحطتي كراتشي عبر اتفاقية تجريف

وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي، عبر مشروعها المشترك «محطة بوابة كراتشي»، اتفاقية تجريف مع «فان أورد»، الهولندية المتخصصة في أعمال التجريف والإنشاءات البحرية، بهدف تعزيز حركة التجارة عبر محطات المجموعة في باكستان.

وسيسهم التعاون بين «موانئ نواتوم»، ذراع المجموعة لتشغيل الموانئ الدولية، مع «فان أورد»، في زيادة عمق الغاطس في الأرصفة والقنوات البحرية التابعة لـ «محطة بوابة كراتشي المحدودة»، ما سيتيح استقبال سفن الحاويات التي يتراوح طولها الإجمالي بين 305 و350 متراً، وبعمق غاطس بين 13 إلى 15.5 متراً، ومع اكتمال أعمال التوسعة، من المتوقع أن تزيد الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في المحطة من 750 ألف حاوية نمطية، إلى مليون حاوية نمطية.

وفي ما يتعلق بـ «محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة»، سيسهم مشروع التجريف في زيادة الطاقة الاستيعابية لمناولة البضائع العامة والسائبة، واستقبال السفن الضخمة التي تصل حمولتها إلى 120 ألف طن، بما يعادل ضعف الطاقة الاستيعابية الحالية البالغة 60 ألف طن، ما سيؤدي إلى خفض تكاليف الشحن، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة.

وبحلول الربع الأول من 2026، سيتم إنجاز أعمال التجريف في كل من «محطة بوابة كراتشي المحدودة»، و«محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة»، وهما مشروعان مشتركان بين مجموعة موانئ أبوظبي، وشركة «كحيل تيرمينالز»، التي تتخذ من دبي مقراً لها.

ودخلت موانئ أبوظبي السوق الباكستاني عام 2023، بتوقيعها اتفاقيات امتياز طويلة الأمد، لتطوير وتشغيل أرصفة بحرية لمناولة الحاويات والبضائع العامة والسائبة في ميناء كراتشي. وتعد باكستان إحدى الأسواق الرئيسة للمجموعة حيث تستثمر فيها نحو 1.1 مليار درهم.