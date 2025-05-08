نسعى لتنوع الشركات المدرجة .. وجودة الكيانات شرط أساسي

«الإمارات دبي الوطني»: تدفّق أصحاب الثروات إلى الدولة يعزّز سيولة الأسواق

أكد حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، أن دبي باتت تمثل وجهة رئيسية للنمو الاقتصادي والاستثمار طويل الأمد، وذلك بفضل الرؤية الواضحة والأداء القوي للاقتصاد الكلي للإمارة.

وقال حامد علي، في حديثه خلال جلسة رئيسية في اليوم الثاني من قمة أسواق رأس المال 2025 بدبي، إننا نسعى لتشكيلة متنوعة من الشركات المدرجة .. وجودة الكيانات شرط أساسي. وأضاف: هناك قطاعات عديدة ما زالت غير ممثلة في السوق رغم مساهمتها في الناتج المحلي، وعلى رأسها السياحة والضيافة، والشحن والمناولة، لافتاً على سبيل المثال إلى وجود 3 أو 4 علامات تجارية في قطاع الشحن والمناولة يمكن أن تكون إضافة ممتازة للسوق.

وأوضح أن تأسيس "لجنة تطوير أسواق المال والبورصات بدبي" في عام 2021 كان محطة تحولية مهمة، وأن المرحلة النهائية من خطة السوق تركز على استقطاب الشركات الخاصة التي اختارت دبي مقرا لها وتستفيد من بنيتها التحتية المتطورة والكفاءات المتوفرة، مشيرا إلى أهمية إدراج شركات مثل "طلبات" حيث وصف هذه الخطوة بأنها لحظة فارقة في المشهد، خاصة أنها تخدم قطاع التكنولوجيا والمستهلك معاً، مع سجل حافل للشركة من النمو.

وأشار إلى أن الطلب على الاكتتابات في دبي خلال السنوات الأخيرة تخطى 1.2 تريليون درهم مقابل 45 مليار درهم فقط تم إدراجها، وهو ما يعكس حجم الفجوة والفرص المتاحة.

وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات على هامش القمة، أكد حامد علي أن السوق واصل أداءه الاستثنائي خلال عام 2024، محققا ارتفاعا في المؤشر بنسبة 27.1%، ليتصدر بذلك أسواق المنطقة، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يأتي بعد ارتفاع بلغ 21.7% في عام 2023، مما يعكس الزخم المتواصل الذي يشهده السوق.

وقال إن هذا الزخم استمر خلال الربع الأول من عام 2025، حيث شهد السوق نموا ملحوظا لعدة مؤشرات، حيث ارتفعت نسبة تداولات الأجانب من 50% إلى 53%، فيما ارتفعت تداولات المؤسسات من 65% إلى 72%، وحافظت نسبة المستثمرين الجدد من خارج الدولة على مستواها البالغ 86%.

وشهدت القمة أمس إعلان ناسداك دبي، وجهة الإيداع المركزي للأوراق المالية في بورصة أستانا الدولية، إنشاء رابط مباشر بين مركزي إيداع الأوراق المالية في البورصتين. وستتعاون ناسداك دبي وجِهة الإيداع المركزي في بورصة أستانا الدولية، بموجب مذكرة التفاهم، لتسهيل عمليات تداول وتسوية الأوراق المالية المُدرجة في البورصتين، وسيتمكن المشاركون والمستثمرون بالاستفادة من هذا الرابط المباشر، من امتلاك الأسهم المُدرجة في السوقين وتداولها بسهولة تامة ودون أي تعقيدات.

من ناحية اخرى، أكد براساد شاري، المدير التنفيذي الأول لإدارة أسواق رأس المال للأسهم لدى بنك الإمارات دبي الوطني، أن أسواق المال في الإمارات تُظهر مرونة متزايدة في مواجهة مختلف التقلبات العالمية. وقال: «إن انتقال أصحاب الثروات الخاصة ومديري الأصول العالميين بشكل متزايد للعيش والعمل في الإمارات ينعكس بشكل مباشر وواضح على سيولة أسواق المال وأدائها».

واستعرض تجارب عدد من الطروحات العامة الأولية، مثل «ديوا» و«تيكوم» و«تاكسي دبي» و«سبينيس»، التي تمت في فترات شهدت أحداثاً عالمية كبرى وارتفاع أسعار الفائدة لكنها مضت وأثبتت نجاحها، مؤكداً أن السوق واصل أداءه القوي في ظل مختلف الظروف، بفضل الثقة التي ترسخت لدى المستثمرين والمؤسسات.

وفيما يتعلق بوتيرة الطروحات العامة خلال العام الحالي، أشار شاري إلى أن السوق الإماراتي شهد حتى الآن إدراجاً واحداً، وطرحاً لصندوق استثمار عقاري «REIT»، لكنه لفت إلى أن السوق كان نشطاً من حيث العمليات الأخرى مثل العروض الطوعية للشراء، وصفقات الكتل الكبيرة، والعروض المتخصصة، والتي تسهم جميعها في زيادة السيولة وتعزيز مشاركة المستثمرين. وأشار إلى طروحات مرتقبة قبل وبعد موسم الصيف.

وحول تدفقات رؤوس الأموال نحو سوق الأسهم في الدولة، قال شاري: «إن هذه التدفقات تشهد نمواً كبيراً مدعوماً بزيادة الحضور العالمي في دبي»، مشيراً إلى أن المستثمرين العالميين أصبحوا أكثر إلماماً بدبي وأسواقها، ولم تعد هناك حاجة لتقديم شرح تعريفي عنها خلال الجولات الترويجية، كما كان الحال في سنوات سابقة.

دبي المالي يطلق برنامج الإقراض والاقتراض المركزي

أطلق سوق دبي المالي، أمس، برنامج الإقراض والاقتراض المركزي للأوراق المالية، وهو مبادرة استراتيجية لتطوير البنية التحتية للسوق، وتعزيز السيولة، وتحسين آلية تحديد الأسعار، وتوسيع نطاق مشاركة المستثمرين في سوق دبي المالي.

وتم الكشف عن هذه المبادرة خلال قمة أسواق رأس المال 2025، الحدث الأبرز لسوق دبي المالي، والذي يجمع نخبة القادة والخبراء من المنطقة والعالم، للمشاركة في تشكيل مستقبل الأسواق المالية. ويؤكد إطلاق برنامج الإقراض والاقتراض المركزي للأوراق المالية التزام سوق دبي المالي الراسخ بالابتكار وحماية المستثمرين، وتعزيز نمو السوق على المدى البعيد.

وتدير شركة دبي للمقاصّة المملوكة بالكامل لسوق دبي المالي، برنامج إقراض واقتراض الأوراق المالية بصفتها الجهة المركزية المسؤولة عن تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية لجميع معاملات إقراض واقتراض الأوراق المالية.

ويوفر البرنامج إطاراً مركزياً شفافاً ومنظماً تنظيماً كاملاً، لإقراض واقتراض الأوراق المالية المؤهلة، وفق القواعد ذات الصلة، التي تحددها شركة دبي للمقاصة، وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها لإدارة المخاطر والحوكمة.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يقدم سوق دبي المالي إطاراً قوياً وشفافاً لإقراض واقتراض الأوراق المالية، وهو جانب بالغ الأهمية لتطوير السوق، ومن شأنه تمكين المستثمرين من شريحة المؤسسات - وقريباً الأفراد - من المشاركة في إجراءات إقراض واقتراض الأوراق المالية في ظل بيئة آمنة ومنظمة». (دبي - البيان)