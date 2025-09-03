غرفة عجمان تشارك في مؤتمر الغرف العالمي بملبورن

تشارك غرفة عجمان في فعاليات مؤتمر الغرف العالمي الرابع عشر، الذي انطلق في مدينة ملبورن بأستراليا، تحت شعار «الأعمال والحكومة والغرف التجارية ـ شركاء من أجل الرخاء»، ويستمر حتى غدٍ. ويترأس وفد الغرفة إلى المؤتمر محمود أبو الشوارب، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، وعضوية محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء.

ويشارك في المؤتمر العالمي أكثر من 1200 من قادة غرف التجارة وقادة الأعمال ومسؤولي الجهات الحكومية والمستثمرين، من أكثر من 100 دولة، ويهدف إلى توفير منصة عالمية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الغرف التجارية، واستعراض أفضل الممارسات العالمية، وتبادل التجارب والأفكار، وتسليط الضوء على المبادرات والخدمات المبتكرة التي تقدمها الغرف التجارية حول العالم.

وذكر محمود أبو الشوارب أن مشاركة غرفة عجمان في الحدث العالمي تعكس حضورها الفاعل على الساحة الدولية، وتسهم في دعم أهدافها الاستراتيجية من خلال تعزيز القدرة التنافسية للإمارة وجذب الاستثمارات، إلى جانب التعريف بمبادراتها ومشاريعها المبتكرة، كما تجسد المشاركة مكانة عجمان كمركز اقتصادي واعد، وتفتح آفاقاً واسعة لبناء شراكات تدعم القطاع الخاص وتعزز مسيرة التنمية. وأشار محمد الجناحي إلى عقد الوفد لقاءات مع ممثلي الجهات المشاركة لبحث التعاون المشترك واستكشاف فرص الشراكات.