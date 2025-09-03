«HUB71» يستقطب 26 شركة ناشئة عالية النمو للذكاء الاصطناعي

استقبلت منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي Hub71 أكبر مجموعة من الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي حتى الآن مع انضمام 26 شركة ناشئة عالية النمو انضمت إلى مجموعتها الـ17. وجمعت هذه الشركات أكثر من 818 مليون درهم، وهو أكبر حجم تمويل لأي مجموعة تنضم إلى Hub71، ما يعكس المستوى العالي للشركات الناشئة التي تتوسع بأعمالها من أبوظبي، وثقة المستثمرين المتواصلة في مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة.

الذكاء الاصطناعي

وتطور 80% من الشركات الناشئة المختارة حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات رئيسية في قطاعات محورية مثل التكنولوجيا الصحية والمالية والتكنولوجيا المناخية، بما يساهم في تنويع اقتصاد أبوظبي. ويؤكد دخول هذه الشركات إلى العاصمة الإماراتية الأهمية الاستراتيجية المتنامية للإمارة ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية، خصوصاً بعد إطلاق منظومة الذكاء الاصطناعي المتخصصة Hub71+ AI، والمدعومة من شركاء عالميين من بينهم AI71 وCore71 و«جوجل للشركات الناشئة» وأمازون ويب سيرفيسز (AWS).

وجرى اختيار شركات المجموعة الـ 17 من بين أكثر من 2.000 طلب للانضمام إلى Hub71 من حول العالم، حيث تمثل الشركات الناشئة 12 دولة من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة وفرنسا وكندا ومصر والهند، ويقع المقر الرئيسي لـ 74% من هذه الشركات خارج الإمارات، ما يرسخ مكانة أبوظبي وجهة لرواد الأعمال الطموحين على مستوى العالم، ممن يسعون للحصول على التمويل والعملاء وفرص التوسع. وتضم المجموعة بشكل أساسي شركات في مرحلة التمويل الأولي، بما ينسجم مع تركيز Hub71 على تمكين الشركات الناشئة المبكرة لتتحول إلى أعمال دولية مرنة.

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: «تعكس دفعة Cohort 17 طموح المؤسسين ونوعية الشركات التي تحتضنها منظومتنا. مدعومة بتمويل قوي وتطوير تقنيات ذات تطبيقات واسعة، تسعى هذه الشركات الناشئة إلى التوسع عالمياً. ويؤكد اختيارها لأبوظبي مقراً لانطلاقتها قوة منظومتنا ومكانتها منصة عالمية للابتكار».

ومن بين أبرز الشركات المنضمة إلى Hub71، شركة Harmonic Discovery الأمريكية في التكنولوجيا الحيوية، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتصميم علاجات دقيقة للأمراض المستعصية مثل مرض فقر الدم المنجلي، وجمعت تمويلاً بقيمة 31.2 مليون درهم (8.5 ملايين دولار).

كما انضمت من الهند شركة Planys Technologies المتخصصة في تطوير روبوتات تعمل تحت الماء وأجهزة استشعار ذكية للفحص دون الحاجة إلى غطاسين، حيث جمعت تمويلات بقيمة 26.4 مليون درهم (7.2 ملايين دولار). وتركز 6 شركات ناشئة من الشركات المنضمة إلى المجموعة الـ 17 على تطوير حلول للتحديات البيئية.