«الشارقة لإدارة الأصول» تدشن مقرها الرئيسي الجديد

دشّنت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة مقرها المؤسسي الرئيسي الجديد، في خطوة تعكس نهجها الاستراتيجي نحو التوسع والتميّز في بيئة العمل، بحضور وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي للشارقة لإدارة الأصول، وعدد من الرؤساء التنفيذيين وكبار الموظفين، إلى جانب فريق العمل الذي أسهم في تصميم وتنفيذ المبنى.

وقال وليد الصايغ: «يمثل تدشين مقرنا المؤسسي الجديد محطة نوعية في مسيرتنا نحو التميز المؤسسي والاستدامة، وحرصنا على أن يعكس المبنى في تصميمه ووظائفه قيمنا المؤسسية، ويواكب تطلعاتنا نحو بيئة عمل محفزة ومرنة تُسهم في تعزيز الإنتاجية والابتكار، وتدعم الكفاءات الوطنية ومنصة ننطلق منها نحو مزيد من التوسع والنمو المستدام، بما يسهم في تقديم قيمة حقيقية لمساهمينا وشركائنا في القطاعين العام والخاص».

وأضاف: «يأتي اختيار الموقع الاستراتيجي للشركة ليجسد رؤيتنا في أن نكون في قلب منظومة النمو الاقتصادي لإمارة الشارقة، وبالقرب من شركائنا ومشاريعنا الحيوية».

وكرم الصايغ، فرق العمل تقديراً لجهودهم المتميزة في تجهيز مقر المبنى الرئيسي للشركة، ما كان له الأثر البارز في إنجاح هذا المشروع الحيوي. ويقع المقر الجديد في موقع بالقرب من مطار الشارقة وسوق الحراج وضمن منطقة مزدهرة اقتصادياً، بجوار فندق «فوكو» الذي يُقام بالشراكة مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG العالمية.