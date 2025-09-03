«حوارات نماء» تبرز الحضور القوي للمرأة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية

نظمت مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة الجلستين الأولى والثانية من سلسلة «حوارات نماء» تحت عنوان «المرأة والمخاطر المالية: فهم، وعي وتمكين» في الشارقة وخورفكان.

وذلك، في مشهد اقتصادي يشهد حضوراً متنامياً للمرأة الإماراتية، حيث مثلت 46% من سوق العمل في عام 2024 وامتلكت أكثر من 135 ألف رخصة تجارية بزيادة نسبتها 23% عن العام الذي سبقه، يتجلى دورها البارز في عالم المال والأعمال.

ومع هذا الحضور المتنامي، تبرز أهمية تعزيز وعي النساء بالقضايا المالية والاقتصادية وتمكينهن من اتخاذ قرارات مدروسة تحمي مصالحهن وتدعم استقرارهن.

أشارت المشاركات إلى أن الجلسة مكنتهن من فهم مصطلحات مالية، عبر مناقشة سبل تجنب التعرض لحالات احتيال مالي، وأبرزها: توثيق المعاملات المالية، قراءة العقود قبل التوقيع، الحذر من التوكيل العام، التعامل مع جهات موثوقة، التخطيط المالي لتجنب الديون، الإبلاغ عن الاحتيال المالي، وعدم مشاركة رمز التحقق مع أي جهة كانت.

وقالت إحدى المشاركات: «من أكثر ما أفادني هو التعرف على الجهات التي يمكن التواصل معها حال التعرض للاحتيال أو الحاجة إلى استشارة».

وأكدّت أن الجلسة جمعت بين الجانبين القانوني والتوعوي، حيث قدّمت القاضية الدكتورة سلامة راشد الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي في دائرة القضاء بالشارقة، نماذج من قضايا قانونية رُفعت أمام المحاكم تتعلق بالحقوق القانونية المالية.

وأشارت إحدى المشاركات إلى أن التعرف على الحقوق التي يكفلها القانون، من خلال أمثلة واقعية جعل المعلومات أكثر وضوحاً وسهولة للتطبيق.