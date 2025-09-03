«بلو فايف كابيتال» تنجز الاندماج مع «نيو كابيتال» لإدارة الثروات الخاصة

أعلنت «بلو فايف كابيتال» إتمام عملية الاندماج الكامل لشركة إدارة الثروات الخاصة «نيو كابيتال»، التي تدير أصولاً بقيمة 650 مليون دولار في قرار يسري مفعوله على الفور. وسيتولى الكيان الجديد تقديم خدماته للمستثمرين من ذوي الملاءة المالية العالية في أنحاء دول التعاون الخليجي والأسواق الدولية.

وستركز مجالات استثمار «بلو فايف» للثروات الخاصة على الاستثمارات في المجال العقاري والبنية التحتية في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا. كذلك، سيكون مكتب الشركة في دبي، والذي يخضع للوائح مركز دبي المالي العالمي التنظيمية، مركزاً للعمليات، في حين تم نقل الفرق العاملة ضمن شركة «نيو» في جدة والرياض ودبي إلى مناصب موسعة عبر محفظة أعمال «بلو فايف».

وقال هاني عبيد، مؤسس شركة «نيو كابيتال»، وحالياً المؤسس المشارك والشريك في «بلو فايف كابيتال»: «يعد اندماج «نيو كابيتال» ضمن «بلو فايف» بمثابة فصل جديد ومثير في مسيرتنا.

من خلال عملها تحت مظلة «بلو فايف» ستصبح منصة «نيو» جاهزة لدخول المرحلة التالية من النمو، ما يتيح لها تنفيذ معاملات أكبر، واستقطاب المزيد من العملاء، وتحفيز السيولة في أنحاء المنطقة».

وقال حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بلو فايف كابيتال»: «يمثل الدمج الناجح حجر الزاوية في استراتيجيتنا لإعادة تعريف إدارة الثروات الخاصة عبر الأسواق الناشئة».