«أرامكس» تحافظ على إيرادات مستقرة بقيمة 1.56 مليار درهم للربع الأول

أعلنت أرامكس، المزوّد لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025 حيث استقرت إيرادات مجموعة أرامكس خلال الربع الأول من عام 2025 عند 1.56 مليار درهم بزيادة طفيفة بنسبة 1% على أساس سنوي، مدفوعةً بنمو إيرادات خدمات الشحن المحلي السريع (بزيادة نسبتها 13%)، وخدمات الشحن (بزيادة 9%)، والخدمات اللوجستية (بزيادة نسبتها 21%)، مما أسهم في تدارك تأثير التراجع في إيرادات قطاع الشحن الدولي السريع (بنسبة 13%).

وتواصل أرامكس تطوير استراتيجيتها لمواكبة التحولات البارزة في المشهد اللوجستي، وأبرزها التوجه للاقتراب من أسواق المستهلكين الرئيسية.

ومع تزايد عدد العملاء الذين اعتمدوا هذا التوجه لإيصال البضائع إلى المستهلكين، شهدت أرامكس طلباً أقوى على خدمات الشحن المحلي السريع، وخدمات المستودعات والمراكز اللوجستية، والخدمات ضمن حدود بلدان المناطق، ما أثمر عن توزيع جديد للهوامش الربحية.

وبلغ الربح الإجمالي 365 مليون درهم (تراجع بنسبة 8% على أساس سنوي)، مع هامش ربح إجمالي قدره 23%، ويُعزى ذلك إلى انخفاض مساهمة خدمات الشحن الدولي السريع وزيادة التكاليف المباشرة. ولا تزال منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تقدم المساهمة الأقوى في أداء الشركة، ما يعكس قوة حضور أرامكس في أسواقها المحلية.