«دبي البحرية» تستعرض آليات وإجراءات تقديم الخدمات في مراسي الإمارة

نظّمت سلطة دبي البحرية في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ورشة عمل متخصصة لبحث آليات وإجراءات تقديم الخدمات في مراسي الإمارة مع ممثلي المراسي البحرية في دبي بهدف تطوير إطار عمل موحد يسهم في دعم النمو المستدام للقطاع البحري السياحي بالإمارة، وتعزيز جاذبية دبي كخيار مثالي لعشاق التجارب البحرية الفاخرة.

وتأتي المبادرة في إطار التزام سلطة دبي البحرية بتمكين مجتمع الأعمال وتسهيل الإجراءات التنظيمية، بما ينسجم مع تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال لتعزيز مكانة دبي في السياحة البحرية الفاخرة والمتميزة. وتمثل الورشة خطوة أساسية نحو تطوير بيئة تنظيمية مرنة وذكية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتضمن تقديم خدمات بحرية حديثة وسلسة تعزز من تجربة مرتادي البحر.

وأشار الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، إلى أن التعاون مع مختلف الجهات المعنية، خصوصاً المراسي البحرية، يعكس الحرص على إشراك أصحاب المصلحة في رسم مستقبل القطاع البحري. وقال: «نؤمن بأهمية بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة، ونحن فخورون بالدور الذي يلعبه كل مرسى بحري في تحقيق هذا الهدف».

كما تم استعراض الإجراءات الأساسية والوثائق المطلوبة لخدمة «تحميل وتنزيل الركاب» والمدد المسموح بها في كل مرسى مع تحديد الزمن المتوقع لاستجابة المراسي لهذه الخدمة، بالإضافة إلى إنشاء قنوات تواصل ذكية وسريعة مع المراسي عبر التطبيقات الذكية المناسبة بهدف تمكين مرتادي البحر من الوصول السريع والسلس إلى خدمات المراسي البحرية. واستعرض مديرو الإدارات الحلول الرقمية المقترحة لتأسيس قنوات تواصل ذكية وآمنة بين المراسي والعملاء.