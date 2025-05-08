«تنظيم الاتصالات» تبحث تطوير بيئة أسماء النطاقات

استقبلت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، بمقرها في دبي، وفداً من رابطة نطاقات المستوى الأعلى لآسيا والمحيط الهادئ (APTLD)، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات في مجال إدارة أسماء النطاقات الوطنية.

وأعرب الوفد عن تطلعات الرابطة لتعزيز التنسيق مع «تدرا» في عدد من المبادرات التي تهدف إلى تطوير بيئة أسماء النطاقات، ورفع كفاءة البنية الرقمية المرتبطة بها على مستوى المنطقة، مع التأكيد على أهمية تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء.

كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على النمو المستمر في نطاق (.ae) ودوره الريادي إقليميًا، إلى جانب المبادرات المبتكرة التي أطلقتها «تدرا»، ومن بينها إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمة اختيار أسماء النطاقات، عبر مبادرة «فكرة اسم»، التي تسهم في دعم ريادة الأعمال والهوية الرقمية الوطنية.

وخلال لقائها مسؤولي تدرا أشادت الرابطة بالإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في صدارة مؤشر انتشار شبكة الألياف الضوئية للمنازل (FTTH) عالميًا، بنسبة تغطية بلغت 99.5% في عام 2025، وذلك للعام التاسع على التوالي، بما يعكس نجاح الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الاتصالات، وانسجامها مع رؤية «نحن الإمارات 2031».

وقال المهندس عبد الرحمن المرزوقي، مدير إدارة السياسات والبرامج في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الهيئة على تعزيز قنوات التعاون الدولي وتبادل المعرفة مع الجهات الرائدة في مجال إدارة أسماء النطاقات. ونرحب بالشراكة مع رابطة APTLD.

وأوضح أن الإمارات من خلال سجل نطاق (.ae) حققت إنجازات ملموسة جعلتها في موقع ريادي بالمنطقة، ونحن مستمرون في تطوير هذا النموذج عبر الاستفادة من الخبرات الدولية وتعزيز الابتكار».